Čína od budúceho roka zníži dovozné clá na stovky produktov

Peking 23. decembra (TASR) - Čína od januára zníži dovozné clá na viac než 850 produktov vrátane mrazeného bravčového mäsa. Oznámilo to v pondelok čínske ministerstvo financií.Situáciu na čínskom trhu s bravčovým mäsom ovplyvnila epidémia afrického moru ošípaných, ktorá v krajine vypukla v lete minulého roka. Odvtedy podľa oficiálnych štatistík usmrtili v krajine viac než milión ošípaných a ceny bravčového vzrástli na dvojnásobok pôvodnej hodnoty. Čína preto zvýšila dovoz a odhaduje sa, že za tento rok dosiahne dovoz viac než dvojnásobok objemu bravčového mäsa dovezeného v roku 2018.Najnovšie Peking rozhodol, že od 1. januára 2020 sa dovozné clá na mrazené bravčové mäso znížia z pôvodných 12 % na 8 %. Okrem bravčového sa znížia dovozné clá aj na ďalšie potraviny ako ryby, syry a orechy. Ďalej klesnú clá na lieky a viacero chemických produktov.Ďalšie zníženie dovozných ciel je naplánované na 1. júla. Vtedy by sa mali znížiť dovozné clá na viacero technologických produktov, dodalo ministerstvo financií s tým, že na niektoré výrobky klesnú dovozné clá z 10 % na 5 %. Ešte výraznejšie by mali klesnúť clá na tovary z vybraných krajín, s ktorými Čína uzatvorila nové obchodné dohody. To znamená z krajín ako Austrália, Južná Kórea, Island či Švajčiarsko.