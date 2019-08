Čína odkázala Austrálii, aby sa nemiešala do čínskeho súdnictva

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 27. augusta (TASR) - Čínska vláda v utorok odkázala predstaviteľom Austrálie, že nemajú "zasahovať" do postupov čínskeho súdnictva. Urobila tak po tom, ako sa potvrdilo, že čínsko-austrálskeho spisovateľa Yang Hengjuna (Jang Cheng-ťüna) zatkli v Číne pre podozrenie zo špionáže. Informovala o tom agentúra AFP.povedal hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang. Austrália podľa nehoAustrálska ministerka zahraničných vecí Marise Payneová v utorok vyhlásila, že Canberra jeoficiálnym zatknutím Yanga v Číne. Spisovateľ je vo väzbe od 19. januára, keď spolu s manželkou Jüan Siao-liang a 14-ročnou nevlastnou dcérou pricestoval z New Yorku do juhočínskeho mesta Kuang-čou.Ministerka Payneová uviedla, že Yanga oficiálne zatkli pre podozrenie zo špionáže minulý piatok a. Dodala, že spisovateľa zadržiavali v Pekingu vyše sedem mesiacov bez obvinenia a v