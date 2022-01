Čína odmieta tvrdenia MI5 o zasahovaní do politiky Veľkej Británie, vraj sú príliš posadnutí bondovkami

Posadnutosť Bondovkami

Varovanie od MI5

Vzájomné vzťahy nie sú dobré

14.1.2022 (Webnoviny.sk) - Čína odmieta tvrdenie britskej spravodajskej služby MI5, podľa ktorej sa Peking prostredníctvom právničky so sídlom v Londýne snaží „skrytým spôsobom zasahovať do politiky Spojeného kráľovstva“. Čína označila správy MI5 ako „nezodpovedné“.Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin povedal, že Peking takéto aktivity „nepotrebuje a nikdy sa nebude zapájať do takzvaného zasahovania“. Dodal, že tí, ktorí stoja za obvinením, môžu byť až príliš „posadnutí filmami o Jamesovi Bondovi 007 a vytvorili si zbytočné asociácie“.Predsedníčka Dolnej snemovne Lindsay Hoyleová vo štvrtok poslala zákonodarcom varovanie od spravodajskej služby MI5, v ktorom tvrdí, že právnička Christine Leeová konala v koordinácii s Komunistickou stranou Číny.Tá sa podľa MI5 snaží budovať väzby s vplyvnými osobnosťami, aby sa zabezpečilo, že britská politická scéna bude priaznivo naklonená politike Pekingu. Samotná Leeová údajne sprostredkovala dary pre britské politické strany a zákonodarcov. Tí sú povinní priznať pôvod darov, ktoré dostávajú, a to od voličov alebo subjektov registrovaných v Spojenom kráľovstve.Vzťahy medzi Britániou a Čínou majú ďaleko od optimálnych. Predstavitelia Spojeného kráľovstva obviňujú Peking z ekonomických úskokov a porušovania ľudských práv. Šéf spravodajskej služby MI6 Richard Moore v novembri označil Čínu za jednu z najväčších hrozieb pre Britániu a jej spojencov.