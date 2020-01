Čína opäť znížila povinné minimálne rezervy pre čínske banky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 1. januára (TASR) - Čínska centrálna banka opätovne znižuje povinné minimálne rezervy pre banky s cieľom podporiť spomaľujúcu sa ekonomiku. Banka to uviedla v stredu.Čínska centrálna banka (PBOC) na svojej webovej stránke informovala, že povinné minimálne rezervy pre banky sa s platnosťou od 6. januára znižujú o ďalších 50 bázických bodov, pričom úroveň minimálnych rezerv pre veľké banky klesne na 12,5 %. PBOC tak uvoľní likviditu v hodnote približne 800 miliárd jüanov (102,30 miliardy eur).Centrálna banka s cieľom uvoľniť financie na úvery pre menšie firmy a podporiť tak ekonomiku znížila minimálne rezervy pre banky v roku 2019 trikrát. Navyše, od začiatku roka 2018 je stredajšie oznámenie už ôsmou redukciou minimálnych rezerv.Rast čínskej ekonomiky dosahuje v súčasnosti 6 %. To je najslabšie tempo rastu za takmer 30 rokov. Podľa ratingovej agentúry Fitch by aj tento rok malo čínske hospodárstvo rásť zhruba 6-percentným tempom.(1 EUR = 7,8205 CNY)