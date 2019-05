Čína označila Pompeove tvrdenia o Huawei za klamstvá

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Peking 24. mája (TASR) - Čína dnes označila vyhlásenia amerického ministra zahraničných vecí Mika Pompea, že výkonný riaditeľ čínskej spoločnosti Huawei Technologies klamal o väzbách svojej firmy na vládu v Pekingu za fámy a klamstvá.Spojené štáty minulý týždeň zaradili Huawei, najväčšieho svetového výrobcu zariadení pre telekomunikačné siete, na čierny zoznam firiem, s ktorými americké spoločnosti nemôžu voľne obchodovať. To ešte viac vystupňovalo obchodný spor medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta. Huawei opakovane poprel, že je pod kontrolou čínskej vlády, vojenských alebo spravodajských služieb.Pompeo vo štvrtok tiež odmietol tvrdenia generálneho riaditeľa Huawei Žen Čeng-feja, že jeho spoločnosť by nikdy nezdieľala tajomstvá užívateľov. Americký minister podľa vlastných slov verí, že viac firiem z USA ukončí obchodné vzťahy s čínskym gigantom.reagoval hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lu Kchang na Pompeove poznámky.Spojené štáty sa snažia presvedčiť spojencov, aby nepoužívali technológiu Huawei pri budovaní nových sietí 5G pre obavy o jej bezpečnosť.Lu Kchang vyhlásil, že americká vláda vyvoláva takéto podozrenia, aby odvrátila pozornosť od pochybností o obchodnej vojne, ktorú vyprovokovala s Čínou, zmätkov na trhoch a zablokovanej spolupráce v priemysle.Americký prezident Donald Trump v tejto súvislosti vo štvrtok povedal, že sťažnosti USA proti Huawei by sa mohli vyriešiť v rámci obchodnej dohody medzi Washingtonom a Pekingom. Zároveň označil čínskeho telekomunikačného giganta za