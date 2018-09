Čína plánuje v októbri znížiť dovozné clá

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 20. septembra (TASR) - Čína plánuje zníženie dovozných ciel, pričom tento krok by sa mal týkať väčšiny jej obchodných partnerov. Uviedla to vo štvrtok agentúra Bloomberg s tým, že k poklesu ciel by malo dôjsť už na budúci mesiac.Tento krok je v súlade so skorším prísľubom Pekingu, že voči svojim obchodným partnerom, vrátane USA, s ktorými je už niekoľko mesiacov v obchodnom spore, prijme opatrenia na zvýšenie dovozu ich výrobkov. Správa Bloombergu však nešpecifikovala, voči ktorým krajinám by Čína mala v októbri dovozné clá znížiť.Prvý krok urobil Peking už v júli, keď v rámci otvárania sa svojej ekonomiky znížil dovozné clá na takmer 1500 spotrebiteľských výrobkov, od kozmetiky až po domáce spotrebiče.Najnovšie v prejave na Svetovom ekonomickom fóre v severočínskom prístavnom meste Tchien-ťin čínsky premiér Li Kche-čchiang v stredu (19.9.) uviedol, že v prípade vybraných produktov bude Peking pokračovať v znižovaní dovozných ciel. Podrobnosti však nezverejnil.Tento prísľub prichádza v období ostrého obchodného konfliktu medzi Čínou a Spojenými štátmi, ktorý vyvoláva obavy po celom svete. Americký prezident Donald Trump začiatkom týždňa oznámil, že od pondelka 24. septembra vstúpia do platnosti 10-percentné dovozné clá na čínsky tovar v hodnote 200 miliárd USD (171,42 miliardy eur). Čína reagovala oznámením, že v rovnakom termíne začnú platiť odvetné clá na americký dovoz v ročnej hodnote 60 miliárd USD. Už predtým Washington a Peking uvalili dovozné clá vo výške 25 % na tovar z druhej krajiny v ročnej hodnote 50 miliárd USD.