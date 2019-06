Čína po kauze s úpravou DNA ľudských embryí sprísnila pravidlá výskumu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 13. júna (TASR) - Čína avizovala, že zintenzívni boj proti pašovaniu ľudských orgánov a sprísni dohľad nad používaním ľudského genetického materiálu vo výskume. Stalo sa tak niekoľko mesiacov po tom, ako čínski vedci v novembri 2018 šokovali svet správou o úprave DNA ľudských embryí. V stredu o tom písala agentúra AFP.Na základe nových regulácií, ktoré by mali vstúpiť do platnosti 1. júla, budú čínski aj zahraniční výskumníci povinní registrovať všetko ľudské tkanivo, orgány a iný genetický materiál na účely výskumu.V prípade nedodržania daných pravidiel im bude hroziť konfiškácia genetického materiálu a pokuta vo výške päť- až desaťnásobku "získaného z neautorizovaného výskumu.Vedci môžu podľa nových pravidiel dokonca dostať doživotný zákaz výskumnej činnosti.Nové pravidlá súvisia podľa AFP s prípadom tímu vedcov pod vedením Che Ťien-kchueja, ktorý ešte v novembri informoval o narodení prvých detí s geneticky upravenou DNA.Podľa dostupných informácií bolo pri spomínanej úprave DNA vajíčko ženy v skúmavke oplodnené spermiou partnera, následne bolo geneticky upravené a potom znovu vložené do ženinho tela. V podstate šlo o techniku používanú pri umelom oplodnení s editáciou génu navyše.Cieľom genetickej úpravy embryí malo byť umožniť HIV-pozitívnym otcom splodiť deti, u ktorých by bolo nižšie riziko nákazy týmto vírusom, spôsobujúcim nevyliečiteľný syndróm získaného zlyhania imunity (AIDS).Che Ťien-kchuej svojím experimentom väčšinu vedcov prekvapil a mnohých šokoval.Dedičné úpravy DNA (tzv. editácia zárodočnej línie) sú kontroverznou témou a v mnohých krajinách sveta je táto metóda - úprava ľudskej DNA - zakázaná. Tieto zmeny v DNA sa totiž môžu prejaviť aj u ďalšej generácie, pričom môže dôjsť i k poškodeniu niektorých iných génov.Čínske úrady následne Che Ťien-kchueja prinútili, aby svoj výskum pozastavil, a začali ho vyšetrovať.Podľa výsledkov vyšetrovania, ktoré miestna vláda zverejnila v januári, sa vedec "" zodpovedných orgánov.Podľa AFP nie sú odvtedy o Che Ťien-kchuejovi žiadne nové informácie.