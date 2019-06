Čína podporuje hongkonský kontroverzný zákon o extradícii

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 10. júna (TASR) - Peking v pondelok podporil kontroverzný hongkonský vládny návrh zákona, ktorý má umožniť vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do Číny.Pekinghongkonskú administratívu, uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang.tohto mesta, dodal.Propekinská šéfka hongkonskej exekutívy Carrie Lamová odmietla v pondelok stiahnutie tejto legislatívnej zmeny. Neustúpila tak tlaku protestov, na ktorých sa v nedeľu zúčastnili obrovské davy ľudí, píše agentúra AFP.Lamová uviedla, že hongkonská legislatívna rada prediskutuje uvedený návrh v stredu - tak, ako je to plánované. Odporcovia zmeny pritom vyhlásili, že ak nebudú ich požiadavky splnené, svoje protesty ešte zintenzívnia.Lamovej vláda navrhuje legislatívnu úpravu, ktorá by umožnila vydávanie podozrivých do všetkých jurisdikcií, s ktorými Hongkong dosiaľ nemá príslušnú zmluvu - vrátane pevninskej Číny. Podľa vládnych predstaviteľov je to potrebné, aby sa vyplnili existujúce právne medzery a mesto prestalo byť útočiskom pre utečencov pred zákonom.Návrhy však vyvolali odpor širokého spektra skupín v Hongkongu. Podľa kritikov nie je justičný systém v Číne nezávislý a nezodpovedá medzinárodným štandardom. Znepokojenie vyjadrili aj obchodné, právne, ľudskoprávne a novinárske organizácie s tým, že navrhované zmeny poškodia povesť Hongkongu v oblasti právnej nezávislosti.Carrie Lamová (Lin Čeng Jüe-e) poprela, že by ignorovala názory verejnosti. Zdôraznila, že jej vláda počúva kritikov a že už urobila určité ústupky, aby zachovala ochranu slobôd v tejto osobitnej administratívnej oblasti Číny a dodržiavanie ľudských práv v súlade s medzinárodnými normami.