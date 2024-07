Čína podporuje územnú celistvosť Ukrajiny a hľadá dlhodobé riešenie ruskej vojny, vyhlásil Kuleba

26.7.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vyhlásil, že počas rokovaní so svojím čínskym náprotivkom Wang Im v meste Kuang-čou dostal jasný signál, že Čína nehľadá „dočasné riešenia“, ale skôr dlhodobé a strategické riešenie problému ruskej vojny proti Ukrajine. Ako referuje web Ukrajinská pravda, Kuleba to povedal v rozhovore zverejnenom na platforme YouTube.Kuleba zdôraznil, že prvým a najdôležitejším prvkom rokovaní je čínska podpora územnej celistvosti Ukrajiny. Wang I podľa Kulebu „veľmi jasne a opakovane“ vyhlásil, že záväzok Číny voči suverenite a územnej celistvosti Ukrajiny je neochvejný. Druhým podstatným diplomatickým bodom je podľa neho postoj k nastoleniu dlhodobého a spravodlivého mieru na Ukrajine.„Zdôraznil som význam spravodlivého mieru, nie hocijakého. A môj čínsky náprotivok sám dodal, ‚spravodlivý a dlhý'. To je dôležité, pretože my sme zvyčajne tí, ktorí trvajú na tom, aby bol mier trvalý - dlhodobý. Dostali sme jasný signál, že Čína nehľadá dočasné riešenia alebo prímerie, ale skôr dlhodobé strategické riešenie problému vojny Ruska proti Ukrajine,“ skonštatoval Kuleba.