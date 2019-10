Čína predbehla USA v počte najhodnotnejších startupov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 21. októbra (TASR) - Čína predbehla USA v počte začínajúcich súkromných technologických firiem, tzv. startupov, ktoré investori oceňujú viac ako na 1 miliardu dolárov (897,34 milióna eur).Podľa prieskumnej spoločnosti Hurun Report v júni 2019 bolo z celkového počtu 494 najhodnotnejších startupov (ktorých analytici prezývajú jednorožce) na svete až 206 z Číny.Vďaka tomu patrí tejto ázijskej krajine prvá priečka v rebríčku najhodnotnejších startupov a USA, ktoré sú domovom len 203 ", sa ocitli na druhom mieste.uviedol predseda Hurun Report Rupert Hoogewerf.Podľa spoločnosti Hurun je Čína domovom troch najcennejších jednorožcov na svete: spoločnosti Ant Financial, dcéry internetového obchodu Alibaba, tvorcu aplikácií ByteDance a gigantu Didi Chuxing pre zdieľanú jazdu. Ich celková hodnota sa odhaduje na 280 miliárd USD.Medzi veľké mená z USA patria okrem Airbnb (pre prenájom ubytovania) a WeWork (prevádzkovateľ zdieľaných priestorov na prácu), aj menej známe startupy, ako je spoločnosť Zume s automatizovanou dodávkou pizze so sídlom v Kalifornii a fantasy športová platforma Dream11.Spoločnosť Hurun v pondelok zverejnila svoj prvý globálny zoznam hodnotných startupov tzv. Unicorn List. A ten ukázal, že Čína v počte jednorožcov predbehla USA.Na druhej strane, správa, ktorú v júni zverejnila iná výskumná firma - Visual Capitalist a opiera sa o údaje z mája 2019 tvrdí, že v Číne je iba 94 z najhodnotnejších startupov, zatiaľ čo v USA až 156.Firmy v zozname spoločnosti Hurun boli založené v priemere len pred siedmimi rokmi a viac ako polovica z nich pochádza z piatich odvetví, vysvetlil Hoogewerf.Podľa Hurun najviac jednorožcov na svete je v odvetviach e-commerce a fintech, po ktorých nasledujú cloud computing, umelá inteligencia a logistika.Okrem toho niekoľko spoločností na zozname Horun bolo predtým divíziami väčších firiem, od ktorých sa odčlenili.povedal Hoogewerf. Napríklad spoločnosť Alibaba najprv spustila Alipay a v roku 2014 odčlenila svoje finančné divízie do spoločnosti Ant Financial, dodal.(1 EUR = 1,1144 USD)