Čína prestala do Hongkongu vyvážať predmety súvisiace s protestmi

Peking 17. októbra (TASR) - Čína pozastavila export čiernych tričiek, dáždnikov, tvárových masiek a ďalších predmetov používaných demonštrantmi do Hongkongu, kde už niekoľko týždňov pretrvávajú protivládne protesty, ktoré sa často končia zrážkami s políciou. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.Colníci takisto neumožnia do Hongkongu vyvážať žlté reflexné vesty, čierne oblečene, megafóny, vysielačky, drony, ochranné sklá, vreckové baterky, kovové tyče a obušky, ako informovala svojich zákazníkov logistická firma PHXBUY so sídlom v provincii Kuang-tung v susedstve Hongkongu.Zákaz vývozu spomínaných objektov súvisí s masovými protestmi, ktoré sa v Hongkongu začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali správkyňu Carrie Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon, ktorý by umožňoval vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Stiahnutie tohto zákona oznámila Lamová 4. septembra. Demonštrantom to však nestačí a medzičasom požadujú aj Lamovej odstúpenie, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície, prepustenie zatknutých osôb, zrušenie obvinenia zo "vzbury", ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby.