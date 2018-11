Čína prisľúbila zlepšenie prístupu zahraničných firiem na svoj trh

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Šanghaj 5. novembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching opätovne prisľúbil zlepšenie prístupu zahraničných firiem na čínsky trh. Uviedol to v pondelok počas otvorenia prvého medzinárodného dovozného veľtrhu v Číne (CIIE) v Šanghaji.Si Ťin-pching, ktorý sa prezentuje ako stúpenec voľného obchodu, na rozdiel od protekcionistickej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa, vyzval ostatné krajiny na podporu otvoreného obchodu a proti protekcionizmu.uviedol v prejave k otvoreniu CIIE, na ktorom sa zúčastňuje vyše 3000 firiem zo 130 krajín.Čína, ktorej ekonomika zápasí s dôsledkami obchodného konfliktu s USA, sa usiluje podporiť vzájomný obchod s ďalšími krajinami vo svete. Peking však aj zo strany iných štátov čelí kritike za stále vysoké dovozné clá a obchodné prekážky, pričom jeho firmy ťažia z otvorenosti iných trhov.Viaceré priemyselne rozvinuté krajiny nevyslali do Šanghaja predstaviteľov na vysokej úrovni. Napríklad, čo sa týka hláv štátov a vlád, z krajín skupiny G20 sa iba Rusko rozhodlo zúčastniť sa na takejto úrovni, a to prostredníctvom premiéra Dmitrija Medvedeva.Si Ťin-pching a Donald Trump by sa mali stretnúť práve na schôdzke G20, ktorá sa uskutoční na prelome novembra a decembra v Argentíne. O obchodných vzťahoch naposledy rokovali minulý týždeň telefonicky a obidvaja diskusiu označili za pozitívnu. V reakcii na to viaceré médiá informovali, že Trump má záujem o dohodu, ktorú by mohli uzatvoriť práve na summite G20 v Buenos Aires.