Čína reaguje na plány USA, na boj s koronavírusom chce poslať WHO dodatočných 30 miliónov dolárov

Amerika skritizovala WHO

Svetová zdravotnícka organizácia

WHO vznikla v roku 1948 a sídli vo švajčiarskej Ženeve. Organizácia systému OSN je zodpovedná za zdravie v globálnom meradle. Jej hlavnou úlohou je ničiť ochorenia, obzvlášť kľúčové infekčné choroby.

23.4.2020 (Webnoviny.sk) - Čína prispeje dodatočnými 30 miliónmi dolárov (takmer 28 miliónov eur) do fondu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) , popri svojom predchádzajúcom príspevku vo výške 20 miliónov dolárov (18,5 milióna eur).Oznámilo to vo štvrtok čínske ministerstvo zahraničia. Cieľom je pomôcť v boji proti globálnej pandémii koronavírusu v reakcii na plány Spojených štátov, ktoré chcú zastaviť svoje príspevky do tejto medzinárodnej organizácie OSN Štvrtkové oznámenie nasledovalo po kritike zo strany administratívy prezidenta Donalda Trumpa, že WHO zlyhala vo vedení v rámci boja proti novému vírusu a nekriticky podporovala Čínu napriek podozreniam, že komunistická vláda spočiatku zatajovala epidémiu, ktorá sa prvý raz objavila vlani v meste Wu-chan.Spojené štáty sú najväčším finančným prispievateľom organizácie. Za obdobie 2018-2019 prispeli sumou 400 miliónov dolárov, čo je len o niečo menej ako 15 percent jej celkového rozpočtu.Druhým najväčším prispievateľom je Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov (Bill and Melinda Gates Foundation), ktorá poskytla 9,76 percenta celkových prostriedkov. Spomedzi krajín je druhým najväčším prispievateľom Veľká Británia.