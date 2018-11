Čína sa bude brániť americkej sprísnenej kontrole vývozu

Čínske prepravné kontajnery v prístave Savannah. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking/Frankfurt nad Mohanom 22. novembra (TASR) - Čína sa bude voči reštrikciám Bieleho domu na vývoz vysokotechnologických produktov brániť. Vo štvrtok to oznámilo čínske ministerstvo obchodu.Vláda v Pekingu nezareaguje na americký krok hneď. Najprv bude účinok amerických opatrení sledovať a vyhodnocovať. Čína tak podľa portálu nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung odpovedala na rozhodnutie washingtonskej vlády, ktorá v pondelok (19. 11.) rozhodla, že sprísni kontrolu amerického vývozu zo 14 oblastí. Sú medzi nimi napríklad produkty umelej inteligencie, či mikroprocesorové technológie. Experti uviedli, že obmedzenia by sa mali vzťahovať predovšetkým na Čínu, hoci v dokumente sa konkrétne neuvádza.Zvýšená kontrola exportu sa zavedie do 30 dní. Čas dovtedy sa v Spojených štátoch využije na porady. Opatrenie vstúpi do platnosti 19. decembra.V utorok (20. 11.) Spojené štáty znovu zvýšili tlak na Peking. Americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer zverejnil správu, v ktorej uviedol, že doterajšie sankčné clá nepriviedli Čínu k ústupkom. Čínske vedenie podľa neho aj naďalej podporuje krádeže duševného vlastníctva amerických firiem. Čína obvinenie odmietla.Spojené štáty doteraz už zaviedli sankčné clá na čínske tovary v hodnote 250 miliárd USD (219,13 miliardy eur). Čína odpovedala sankčnými clami na americké tovary za 110 miliárd USD.Prezident Donald Trump najnovšie pohrozil, že sankčné clá uvalí aj na zvyšok čínskych dovoz do Spojených štátov. Mali by byť zaťažené sumou 267 miliárd USD.(1 EUR = 1,1409 USD)