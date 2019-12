Čína sankcionovala USA pre ich podporu hnutia v Hongkongu

Protesty v Hongkongu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 2. decembra (TASR) - Čína v pondelok uvalila represívne opatrenia na Spojené štáty ako odplatu za ich podporu prodemokratického hnutia v Hongkongu. Sankcie sa vzťahujú na neziskové organizácie, ako aj na zrušenie návštev amerických vojnových lodí a lietadiel.povedala v pondelok podľa agentúry AFP hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Chua Čchun-jing.Sankcie sa týkajú neziskových organizácií, ktoré konalipri nedávnych nepokojoch v Hongkongu - vrátane National Endowment for Democracy (NED), Human Rights Watch (HRW) a Freedom House.doplnila hovorkyňa.Na nedeľu boli v Hongkongu naplánované tri rôzne protestné pochody, pričom všetky predstavitelia mesta povolili. Jedným z nich bol, ktorý má viesť ku konzulátu Spojených štátov.Prodemokratickí protestujúci sa tak chceli Spojeným štátom poďakovať za to, že minulý týždeň schválili zákony, ktoré sankcionujú hongkonských a čínskych predstaviteľov za akékoľvek porušovanie ľudských práv v tomto poloautonómnom meste.Nový americký zákon o ľudských právach a demokracii v Hongkongu vyjadruje podporu účastníkom hongkonských protivládnych demonštrácií. Okrem iného hrozí Hongkongu odobratím výhod pri obchodovaní s USA v prípade porušovania ľudských práv a slobôd.Druhýzákon schválený americkým Kongresom zakazuje, aby sa do Hongkongu vyvážali slzotvorný plyn, gumové projektily a ďalšie prostriedky používané pri potláčaní už vyše päť mesiacov trvajúcich protestov.