Čína skupuje české drevo, ponúka dobrú cenu a na kvalitu sa nepozerá

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 29. júla (TASR) - Záujem Číny o drevo z Česka v poslednom období prudko vzrástol. Od januára do mája putovalo do Číny viac než 350.000 ton nespracovaného českého dreva, čo je takmer trojnásobok objemu z minulého roka. Tohtoročný vývoz dreva z Česka do najväčšej ázijskej ekonomiky dosiahol hodnotu takmer 1,1 miliardy Kč (43,07 milióna eur).Čína sa tak tento rok stala treťou najväčšou vývoznou destináciou čerstvo vyťažených, ľahko opracovaných stromov a podľa štatistík Českého štatistického úradu (ČSÚ) len tesne zaostáva za Nemeckom. Lesníci si pochvaľujú nenáročnosť čínskych klientov aj lepšie ceny.povedala Eva Jouklová, hovorkyňa štátnych Lesov Českej republiky.Podľa ľudí z tohto odvetvia berú Číňania české drevo v balíku bez ďalších kvalitatívnych požiadaviek.opísal pre denník E15 biznis s čínskymi partnermi zdroj, ktorý si želal zostať v anonymite. Podľa neho je jediným limitujúcim faktorom vývozu do Číny kapacita prepravy.Číňania okrem toho dobre platia.povedal stredočeský lesný hospodár Miroslav Pacovský.Do Číny putuje najmä drevo vyťažené v dôsledku kôrovcovej kalamity. Čínska ekonomika je od dreva vysoko závislá, a navyše stále hľadá náhradu za medziročne viac než 40-percentný prepad dodávok z USA spôsobený obchodnou vojnou.dodal Pacovský.Tomu zodpovedajú aj vyhliadky na celý rok.povedal šéf drevospracujúcej firmy Wood & Paper Tomáš Pařík. Ako dodal, Česká republika dopláca na dlhodobo neriešenú podporu domáceho dopytu po výrobkoch z dreva.V Česku sa podľa odhadov lesníkov môže tento rok vyťažiť pre problémy s kôrovcom až 50 miliónov kubíkov dreva, bežná ťažba sa pritom pohybuje okolo 16 miliónov kubíkov. Najviac surového dreva vyviezlo Česko tento rok do Rakúska, a to za 2,7 miliardy Kč. Do Nemecka putovalo drevo za takmer 1,5 miliardy Kč.(1 EUR = 25,542 CZK)