Čína tlačí na USA, aby v rámci dohody zrušili viaceré dovozné clá

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 5. novembra (TASR) - Čína tlačí na Spojené štáty, aby v rámci predbežnej dohody zrušili viaceré dovozné clá na čínske produkty, napríklad aj clá zavedené v septembri. Uviedli to zdroje oboznámené s rokovaniami.Očakáva sa, že dohoda, ktorú by mali podpísať tento mesiac americký prezident Donald Trump a čínsky prezident Si Ťin-pching, bude zahŕňať prísľub USA o nezavedení dovozných ciel plánovaných na december tohto roka. Ide o produkty v hodnote 156 miliárd USD (139,81 miliardy eur), do ktorých patria mobilné telefóny, laptopy a hračky. Podľa amerického zástupcu sa o osude plánovaných decembrových ciel zatiaľ stále diskutuje.Ďalší zo zdrojov oboznámených s rokovaniami uviedol, že čínski vyjednávači požadujú od Washingtonu aj zrušenie dovozných ciel vo výške 15 % na tovary v hodnote zhruba 125 miliárd USD, ktoré do platnosti vstúpili 1. septembra. Zároveň by chceli vyriešiť aj problém skôr zavedených dovozných ciel vo výške 25 % na produkty za zhruba 250 miliárd USD, kam patria stroje, polovodiče či nábytok. Podľa zdroja oboznámeného s čínskou pozíciou Peking stále tlačí na predstaviteľov USA, abyPožiadavku Číny zrušiť dovozné clá zavedené v septembri už skôr zverejnil denník Politico. Aj Financial Times informoval o tom, že Biely dom zvažuje, či platnosť týchto ciel neukončí.Ako v utorok na pravidelnom tlačovom brífingu povedal hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang, v rokovaniach sa urobil pokrok a obe strany pokračujú ďalej podľa plánu. Čo sa týka ciel, dodal iba, že(1 EUR = 1,1158 USD)