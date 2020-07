Zbieranie vedeckých dát na Marse

Misie chystajú aj Spojené arabské emiráty a USA

17.7.2020 (Webnoviny.sk) - Čína umiestnila do štartovacej pozície raketu Čchang-čeng-5 (Dlhý pochod-5), ktorá by mala na budúci týždeň, zrejme 23. júla, vyštartovať z kozmodrómu Wen-čchang na ostrove Chaj-nan.Na jej palube sa bude nachádzať rover, ktorý bude v rámci misie Tchien-wen 1 zbierať vedecké dáta na Marse.Prvá čínska misia na Mars je jednou z najambicióznejších v rámci vesmírneho programu krajiny. Zatiaľ posledný pokus Číny dostať sa na Mars v roku 2011 zlyhal. Na projekte vtedy spolupracovalo aj Rusko.V nadchádzajúcich dňoch by mali vyštartovať aj ďalšie dve misie na Mars. Spojené štáty americké chcú poslať medzi 30. júlom a 15. augustom na planétu rover Perseverance.Spojené arabské emiráty najnovšie oznámili, že štart prvej arabskej vesmírnej misie na Mars z Japonska, ktorý odložili pre zlé počasie, preložili na pondelok ráno tamojšieho času.Všetky zariadenia musia prekonať viac ako 480 miliónov kilometrov a do cieľa by mali doraziť vo februári.