Čína uskutoční vojenské cvičenia vo vodách neďaleko Taiwanu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 29. júla (TASR) - Čínska armáda uskutoční tento týždeň vojenské cvičenia vo vodách neďaleko Taiwanu. Oznámil to v pondelok čínsky úrad pre námornú bezpečnosť, a to iba niekoľko dní po tom, ako Peking zopakoval, že je pripravený na boj, ak tento samosprávny ostrov učiní akékoľvek kroky smerom k nezávislosti, informuje tlačová agentúra Reuters.Zmienený úrad nespresnil, kedy sa manévre budú konať alebo aký typ vojenskej sily budú zahŕňať. Úrad však v tejto súvislosti označil oblasť pri pobreží čínskych provincií Kuang-tung a Fu-ťien západne od Taiwanu, ktorá bude neprístupná od pondelka do piatku. Oblasť pri pobreží provincie Če-ťiang severovýchodne od Taiwanu bude neprístupná do štvrtka.Čína si nárokuje demokratický Taiwan ako súčasť svojho územia a vyhráža sa mu použitím vojenskej sily s cieľom dostať ostrovnú krajinu pod kontrolu Pekingu. V uplynulých rokoch Čína zintenzívňuje svoje vojenské manévre v okolí Taiwanu - vrátane leteckého "obkľučovania" ostrova či vysielania plavidiel do jeho okolia.Tchaj-pej úzkostlivo monitoruje situáciu v Taiwanskom prielive, snažiac sa tak zaistiť bezpečnosť a regionálnu stabilitu, vyhlásilo taiwanské ministerstvo obrany.uvádza sa vo vyhlásení taiwanského rezortu obrany. Samotný ostrov uskutočňuje v máji vlastné vojenské manévre a je rozhodnutý brániť sa pred narastajúcimi čínskymi hrozbami.Čína minulý týždeň zdôraznila, že je pripravená ísť do vojny s tými, ktorí sa pokúsia oddeliť Taiwan od pevninskej krajiny. Peking pritom obvinil Spojené štáty z podkopávania globálnej stability. Čína tiež odsúdila predaj amerických zbraní ostrovnej demokracii.