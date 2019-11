Čína úspešne otestovala pristávací modul pre let na Mars

Planéta Mars, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Planéta Mars, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 14. novembra (TASR) - Čína vo štvrtok úspešne otestovala pristávací modul pre misiu na Mars, ktorú chce Peking odštartovať v roku 2020. Informovala o tom agentúra AFP.Štvrtkový test sa konal v provincii Che-pej na severovýchode Číny v zariadení, v ktorom navodili podobné podmienky ako na povrchu červenej planéty.Vykonaný test je podľa riaditeľa čínskej vesmírnej agentúry CNSA Čang Kche-ťiena "dôležitou súčasťou" plánov na pristátie na Marse. Vývoj celého projektu podľa neho plynulo napreduje.Pripravovaná prvá čínska misia na Mars sa má zamerať na pohyb sondy po obežnej dráhe a na preskúmanie povrchu planéty. Let k Marsu má potrvať sedem mesiacov.Peking do svojho vesmírneho programu investoval už miliardy dolárov. Okrem iného chce do roku 2022 sprevádzkovať vesmírnu stanicu s ľudskou posádkou.Čína sa podľa AP snaží dostihnúť USA a stať sa vesmírnou veľmocou. Po USA a Rusku sa Čína stala treťou krajinou, ktorej sa podarilo vyslať ľudí do kozmu s využitím svojej vlastnej technológie.Čínska sonda začiatkom januára úspešne pristála na odvrátenej strane Mesiaca na jeho povrch vyniesla lunárne vozidlo nazvané Nefritový králik.