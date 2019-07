Čína uvalí sankcie na firmy USA za plánovaný predaj zbraní Taiwanu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 12. júla (TASR) - Čína v piatok oznámila, že uvalí sankcie voči americkým spoločnostiam zapojeným do plánovaného predaja amerických zbraní Taiwanu v hodnote 2,2 miliardy dolárov, píše agentúra AFP.uviedol prostredníctvom online vyhlásenia hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang.dodal.Začiatkom tohto týždňa čínske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Peking už voči plánovanému predaju oficiálne protestoval prostredníctvom diplomatických kanálov. Touto cestou vyjadril svojs potenciálnou dodávkou zbraní, ktorá by mala zahŕňať aj bojové tanky a protilietadlové rakety.Čína považuje Taiwan za svoje územie, ktoré sa jedného dňa vráti pod jej kontrolu, a to v prípade potreby aj použitím vojenskej sily.Vláda prezidenta USA Donalda Trumpa nedávno oficiálne upovedomila americký Kongres o úmysle predať Taiwanu 108 tankov M1A2T Abrams, približne 250 prenosných protivzdušných systémov Stinger a ďalšie súvisiace vybavenie.Členovia Kongresu majú teraz 30 dní na to, aby voči zamýšľanému predaju zbraní vzniesli námietky, čo je však nepravdepodobné.Tanky Abrams a strely Stinger by - v prípade čínskej invázie na Taiwan - výrazne zvýšili schopnosť taiwanskej armády čeliť čínskym obrneným vozidlám a letectvu.Pentagón zdôraznil, že schválená dodávka zbraní Taiwanu prispeje k zvýšeniu obranyschopnosti tejto ostrovnej krajiny, avšak nezmení základnú rovnováhu vojenských síl v regióne.Spojené štáty sú hlavným dodávateľom vojenskej techniky pre Taiwan. Peking voči predaju amerických zbraní na Taiwan opakovane protestuje.