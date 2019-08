Čína varovala Kanadu, aby sa prestala miešať do Hongkongu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Toronto 19. augusta (TASR) - Čínske veľvyslanectvo v Ottawe varovalo Kanadu, aby sa prestala miešať do udalostí prebiehajúcich v Hongkongu. Informovala o tom agentúra AP.Hovorca čínskej ambasády v Toronte zverejnil v nedeľu na webovej stránke veľvyslanectva vyhlásenie, že "kanadská strana by mala byť opatrná vo vyjadreniach aj činoch".Kanada a EÚ vydali v sobotu spoločné vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že právo na pokojné zhromažďovanie sa je v Hongkongu zakotvené v tzv. miniústave s názvom Základné právo.V Hongkongu sa začala 9. júna séria protestov namierených proti návrhu zákona, ktorý by umožnil vydávanie jeho obyvateľov podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny, kde vládne komunistická strana. Aktivisti takisto žiadajú vyšetrovanie policajného násilia na protestoch a odstúpenie správkyne Hongkongu Carrie Lamovej.Hongkong je osobitnou administratívnou oblasťou Číny, spravovanou na základe princípu "jedna krajina, dva systémy". Od roku 1997, keď Spojené kráľovstvo odovzdalo svoju kolóniu Hongkong Číne, tam platí Hongkonský základný zákon - ten zaručuje jeho obyvateľom väčšiu mieru slobody ako obyvateľom zvyšku Číny.