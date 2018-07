Čína vydala varovanie pre občanov cestujúcich do USA

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Peking 3. júla (TASR) - Čína vydala bezpečnostné varovanie pre svojich obyvateľov cestujúcich do USA. Stalo sa tak v čase stupňujúceho sa napätia medzi oboma krajinami súvisiaceho s obvineniami z neférových obchodných praktík a inými spormi, napísala utorok agentúra AP.Varovanie vydal Peking minulý týždeň a zverejnené bolo na webovej stránke čínskeho veľvyslanectva vo Washingtone. Týka sa viacerých záležitostí od vysokých cien zdravotníckej liečby až po ochranu pred kriminalitou a teroristickými útokmi.Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lu Kchang uviedol, že čínska vláda si plní svoju povinnosť upozorniť cestujúcich naAP pripomína, že v piatok by mali vstúpiť do platnosti americké clá, ktorými chce Washington potrestať Čínu za údajne neférové obchodné praktiky. Napätie sa tiež zvýšilo v súvislosti s Juhočínskym morom a Taiwanom.