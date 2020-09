Čína vyhlásila za svoj cieľ dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2060

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.9.2020 (Webnoviny.sk) - Čína plánuje dosiahnuť vrchol svojich emisií kysličníka uhličitého pred rokom 2030 a uhlíkovú neutralitu do roku 2060. Povedal to prezident krajiny Si Ťin-pching . V prejave k Valnému zhromaždeniu OSN označil Parížsku dohodu o zmene klímy za vytýčenie "smeru pre svet pri prechode k zelenému a nízkouhlíkovému rozvoju". Informuje o tom portál cnbc.com."Chceme, aby naše emisie kysličníka uhličitého kulminovali pred rokom 2030 a aby sme dosiahli uhlíkovú neutralitu pred rokom 2060," vyhlásil Si Ťin-pching. Čína je ďalšou veľkou ekonomikou, ktoré zverejnila svoje klimatické ciele.Len minulý týždeň Európska komisia (EK) oznámila, že chce, aby Európska únia znížila emisie skleníkových plynov do roku 2030 prinajmenšom o 55 percent oproti úrovni z roku 1990. Tento cieľ podľa EK nasmeruje "EÚ na vyrovnanú cestu k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050".