Čína vyzvala BR OSN na zmiernenie sankcií voči Severnej Kórei

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 17. decembra (TASR) - Čína vyzvala v utorok Bezpečnostnú radu Organizácie Spojených národov (BR OSN), aby jednomyseľne prijala návrh rezolúcie, ktorú Peking vypracoval spolu s Moskvou s cieľom zmierniť niektoré sankcie voči Severnej Kórei. Informovala o tom agentúra AFP.uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang.Rusko a Čína navrhli v pondelok zmiernenie sankcií voči Severnej Kórei vlastniacej jadrové zbrane, pod podmienkou, že režim bude dodržiavať rezolúcie BR OSN o denuklearizácii Kórejského polostrova.Návrh, ktorý prekvapil viaceré diplomatické misie, sa objavil v ten istý deň, ako hlavný zástupca Washingtonu v rokovaniach so Severnou Kóreou kritizoval "nepriateľské" vyhlásenia Pchjongjangu.Na Severnú Kóreu sú uvalené prísne sankcie Spojených štátov a OSN za jej jadrový program - chudobná krajina je však frustrovaná, lebo napriek tomu, že vyhlásila moratórium na testy jadrových zbraní a medzikontinentálnych balistických rakiet, úľav sa nedočkala.V ruskom a čínskom návrhu sa píše, že BR OSN. Text tiež zdôrazňuje, že je potrebnéNavrhovaný text tiež vyzýva na, ktorých účastníkmi by mali byť Čína, obe Kórey, Spojené štáty, Rusko a Japonsko. Tieto rokovania o odstránení jadrových zbraní prebiehali v rokoch 2003 - 2009.Výzva prišla v období, keď sú rokovania medzi Severnou Kóreou a Spojenými štátmi do veľkej miery zastavené, pretože vo februári vo vietnamskom Hanoji stroskotal summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una.