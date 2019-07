Čína zavádza antidumpingové clá na dovoz ocele z EÚ a ďalších krajín

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 22. júla (TASR) - Čína zavedie antidumpingové clá na niektoré produkty z nerezovej ocele z Európskej únie. Okrem toho takéto clá zavedie aj na produkty z Japonska, Južnej Kórey a Indonézie. Ako v pondelok oznámilo čínske ministerstvo obchodu, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters, clá vstúpia do platnosti v utorok 23. júla.Clá sa budú pohybovať od 18,1 % do 103,1 %, pričom sa budú týkať sochorov z nerezovej ocele a plechov valcovaných za tepla, dodalo ministerstvo. Podľa neho Peking pristúpil k tomuto kroku potom, ako sa na dovoz ocele z týchto krajín sťažovala štátna oceliarska spoločnosť Shanxi Taigang Stainless Steel a Čína v júli minulého roka spustila vyšetrovanie.uvádza sa vo vyhlásení ministerstva obchodu.Spomínané výrobky sa využívajú najmä ako surovina na výrobu produktov valcovaných za studena, ďalej pri stavbe lodí, prepravných kontajnerov, produktov v železničnej doprave, v energetike, ale aj iných sektoroch.Čína, ktorá je najväčším producentom nerezovej ocele na svete, vyprodukovala minulý rok 26,71 milióna ton výrobkov z tohto materiálu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje rast o 2,4 %. Zároveň vlani doviezla 1,85 milióna ton produktov z nerezovej ocele. Oproti roku 2017 to znamená rast o 53,7 %.