Čína znížila svoju základnú úrokovú sadzbu

Peking 20. novembra (TASR) - Čína v stredu opäť znížila svoju základnú úrokovú sadzbu, aby redukovala náklady firiem na financovanie a podporila spomaľujúcu sa ekonomiku, na ktorú majú negatívny vplyv znížený dopyt a clá USA.Jednoročná základná sadza na úvery (loan prime rate, LPR) klesla na 4,15 % zo 4,20 %. Podobne 5-ročná základná sadzba sa znížila na 4,80 % zo 4,85 %, čo bol jej prvý pokles od jej zavedenia.Tieto základné sadzby stanovuje čínska centrálna banka (People's Bank of China, PBOC) na základe návrhov 18 bánk, Peking však má vplyv na stanovenie sadzieb. Táto nová 1-ročná základná sadzba na úvery v auguste nahradila tradičnú kľúčovú sadzbu. Odvtedy klesla už trikrát.PBOC tiež v pondelok (18. 11.) skresala 7-dňovú repo sadzbu na 2,50 % z 2,55 %. To bolo jej prvé zníženie za 4 roky. Šéf oddelenia stratégie devízových a lokálnych trhov v Číne banky BNP Paribas Ťi Tchien-che uviedol, že to signalizuje začiatok nového cyklu uvoľňovania menovej politiky.Tempo rastu čínskej ekonomiky je najpomalšie za takmer 30 rokov a zdá sa, že avizovaná čiastočná obchodná dohoda s USA je zatiaľ v nedohľadne. Peking preto v posledných týždňoch urýchlil tempo uvoľňovania menovej politiky a tlačí na banky, aby podporili malé a stredné firmy, ktoré bojujú s nedostatkom hotovosti. Guvernér PBOC I Kang v utorok (19. 11.) vyzval úverové inštitúty, aby pomohli reálnej ekonomike. Požadoval posilnenie proticyklických korekčných opatrení a zvýšenie úverov.