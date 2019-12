Čína zruší clá na časť dovozu sóje a bravčového mäsa z USA

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 6. decembra (TASR) - Čína zruší clá na časť dovozu sóje a bravčového mäsa zo Spojených štátov. Uviedlo to v piatok čínske ministerstvo financií s odvolaním sa na rozhodnutie kabinetu.O tom, ktoré produkty budú oslobodené od cla, rozhodne Peking na základe žiadosti domácich firiem o dovoz sójových bôbov a bravčového z USA, dodalo ministerstvo vo vyhlásení. Nešpecifikovalo pritom, akého množstva importu sa to bude týkať.Čína v júli 2018 uvalila clá na sójové bôby a bravčové mäso z USA vo výške 25 % ako odvetu za americké clá na čínske produkty. Washington ako dôvod označil krádeže duševného vlastníctva v Číne, ktorá núti americké firmy, aby odovzdali svoje know-how, ak chcú vstúpiť na čínsky trh. Peking neskôr clá na sóju zvýšil až na 33 %.A clá na bravčové od začiatku obchodného sporu v apríli 2018 stúpli už trikrát z pôvodných 12 až na 72 % do septembra tohto roka.Ponuka na zrušenie časti ciel prichádza uprostred rokovaní medzi USA a Čínou o dokončeníalebo predbežnej dohody, ktorá by mala vyriešiť 17-mesačný obchodný spor medzi oboma krajinami. Kľúčovou súčasťou týchto rozhovorov je zmiernenie vzájomných ciel.Čína zároveň zvyšuje import bravčového mäsa, keďže musela zlikvidovať zhruba tretinu prasiat po prepuknutí afrického moru ošípaných v krajine.Olivová ratolesť prichádza krátko pred 15. decembrom, kedy by mali USA zaviesť nové clá na ďalší čínsky tovar.Oslobodenie bravčového od ciel by tiež mohlo pomôcť zmierniť prudký nárast cien mäsa v Číne, ktoré sa za rok viac ako zdvojnásobili. Vláda v Pekingu pritom uvoľnila svoje strategické rezervy mäsa, ale ani to nezastavilo špirálový rast cien.Minulý mesiac stúpla nádej, že Peking a Washington sú blízko k predbežnej dohode. No zdá sa, že komentáre prezidenta USA Donalda Trumpa a nedávny krok amerického Kongresu, ktorý schválil zákon na podporu protestov v Hongkongu a ujgurskej menšiny v Číne, dohodu zabrzdili.Trump v utorok (3.12.) naznačil, že obchodná dohoda s Čínou bude pravdepodobne musieť počkať do prezidentských volieb v USA v novembri 2020. Čínske ministerstvo obchodu zase vo štvrtok (5.12.) uviedlo, že obe strany naďalej spolu komunikujú, aleTrump trvá na tom, že Čína by v rámci dohody mala kúpiť poľnohospodárske výrobky z USA v hodnote 40 - 50 miliónov USD (36,05 - 45,07 milióna eur), čo bude podľa kritikov ťažké dosiahnuť.Čínsky dovoz poľnohospodárskeho tovaru z USA klesol z 19,5 miliardy USD v roku 2017 na o niečo viac ako 9 miliárd USD vlani pre clá. A aj napriek rôznym ústretovým gestám sú vzťahy medzi oboma krajinami stále napäté.Čínske ministerstvo zahraničných vecí v piatok vyhlásilo, že prijalo recipročnépo tom, čo USA v októbri oznámili, že čínski diplomati budú musieť informovať americké ministerstvo zahraničia o akýchkoľvek oficiálnych stretnutiach s americkými diplomatmi.Americkí diplomati v Pekingu tak musia odteraz informovať tamojšie ministerstvo zahraničných vecí päť pracovných dní pred stretnutím s miestnymi predstaviteľmi.