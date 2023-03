Čína zvýši svoj obranný rozpočet, krajina s najväčšou armádou a námorníctvom uviedla do prevádzky aj tretiu lietadlovú loď

5.3.2023 (SITA.sk) - Čína v nedeľu oznámila zvýšenie svojho obranného rozpočtu pre tento rok o 7,2 %. To predstavuje mierne zvýšenie v porovnaní s minuloročným zvýšením o 7,1 %. Obranný rozpočet pre rok 2023 stanovili na 1,55 bilióna jüanov, čo je zhruba dvojnásobok oproti roku 2013.Spoločne s najväčšou stálou armádou na svete má Čína i najväčšie námorníctvo, nedávno uviedla do prevádzky svoju tretiu lietadlovú loď. Podľa Spojených štátov má tiež najväčšiu leteckú silu v Indo-Pacifiku, pričom viac ako polovica jej bojových lietadiel pozostáva z modelov štvrtej alebo piatej generácie.Čína sa tiež môže pochváliť aj obrovskými zásobami rakiet spolu s bombardérmi schopnými niesť jadrové zbrane, pokročilými loďami a ponorkami s jadrovým pohonom. Približne dvojmiliónová armáda je vojenským krídlom vládnucej komunistickej strany, ktorej velí stranícka komisia vedená prezidentom a vodcom strany Si Ťin-pchingom. Čína podľa Svetovej banky minula v roku 2021 na armádu 1,7 % HDP, zatiaľ čo USA so svojimi rozsiahlymi zámorskými záväzkami pomerne vysokých 3,5 %.(1 EUR = 7,3326 CNY)