Čína zvýšila import sóje z USA

Na archívnej snímke sójové pole. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Washington 10. decembra (TASR) - Čína kupuje viac sójových bôbov z USA, pretože sa obe krajiny snažia dosiahnuť predbežnú dohodu o obchode. Vyplýva to zo analýzy čínskych a amerických údajov.V období od septembra do novembra 2019 vzrástol vývoz amerických sójových bôbov do Číny 13-násobne oproti rovnakému obdobiu minulého roka, odhalili čísla príslušných úradov na oboch stranách Tichého oceánu.Len v samotnom novembri stúpol dovoz sóje do Číny o 53,9 % na 8,278 milióna ton, uviedla čínska colná správa.Faktom však tiež je, že export sóje z USA do Číny prudko klesol v druhej polovici minulého roka po tom, ako Peking zaviedol odvetné clá za americké sadzby na čínsky import. To znamená, že porovnávací základ je nízky.Výsledkom je, že sa všetky čínske nákupy sójových bôbov z USA v tomto roku uskutočnili prostredníctvom osobitných opatrení, mimo bežných obchodných kanálov, pretože inak by podliehali odvetným clám vo výške približne 30 %.Tento trend odhalili koncom týždňa oficiálne údaje čínskeho ministerstva financií, ktoré na svojej webovej stránke uviedlo, že čínske spoločnosti „nezávisle dovážajú“ určité množstvá amerických komodít a že vláda pracuje na odpustení ciel na časť dovozu sóje, bravčového mäsa a ďalších komodít z USA na základe žiadosti čínskych firiem.V minulosti mal Peking tendenciu opisovať svoje nákupy poľnohospodárskych produktov z USA dosť neurčito, napríklad „podľa potrieb čínskeho trhu a trhových princípov“.Dve najväčšie ekonomiky sveta sa už 17 mesiacov zmietajú v obchodnom konflikte, ktorý spomalil aj rast globálneho hospodárstva. A hoci dosiahli pokrok na rokovaniach, niektoré sporné body, ako je úloha štátu v čínskej ekonomike či efektívna ochrana duševného vlastníctva, sa stále nepodarilo vyriešiť.Obe delegácie sa v októbri rozhodli pracovať na dosiahnutí „prvej fázy“ dohody. Správy a oficiálne vyhlásenia ministerstva obchodu naznačujú, že uzavretie tejto fázy zahŕňa aj väčší nákup amerických poľnohospodárskych výrobkov a zmiernenie ciel.Podľa údajov čínskej colnej správy čínsky export do USA pritom v novembri klesol o 23 %, ale zároveň import vzrástol o 2,7 %, čo bolo jeho prvé zvýšenie od augusta 2018.Ekonómovia však nárast dovozu pripísali nízkemu porovnávaciemu základu. Číne tak stále hrozí, že USA od 15. decembra zavedú clá na ďalší tovar z tejto ázijskej krajiny.