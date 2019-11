Číňanku, ktorá prenikla do Trumpovej rezidencie,odsúdili na 8 mesiacov

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miami 26. novembra (TASR) - Na osem mesiacov odňatia slobody odsúdili Číňanku, ktorej sa v marci podarilo preniknúť do súkromnej rezidencie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom agentúra AFP.Číňanku Čang Jü-ťing zatkli 30. marca v priestoroch súkromného klubu Mar-a-Lago, ktorý patrí Trumpovi. Klub sa nachádza v americkom štáte Florida.Čang (33) mala pri sebe niekoľko mobilných telefónov a USB kľúč so škodlivým softvérom a podľa AFP vyvolala rozruch v súvislosti so špionážou. Súd ženu v septembri usvedčil z neoprávneného vniknutia a klamstva.Súd vo floridskom meste Fort Laudertale Číňanke v pondelok vymeral trest odňatia slobody v dĺžke osem mesiacov. Sudca takisto nariadil, aby bola odovzdaná migračným úradom a po prepustení vyhostená z krajiny.Čang bola vo väzbe od svojho zatknutia a tento čas sa jej podľa amerických médií započíta k trestu. Vo väzení preto strávi ešte približne jeden týždeň.