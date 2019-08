Cinematik uvedie nový dokument B. Berezňákovej Skutok sa stal

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Bratislava 12. augusta (TASR) - Medzinárodný filmový festival Cinematik uvedie v sekcii filmových dokumentov Cinematik.doc, v ktorej sa súťaží o jednu z festivalových cien, aj svetovú premiéru.TASR o tom informoval za organizátorov Peter Konečný.Vražda Róberta Remiáša a únos Michala Kováča ml. patria k najvýraznejším kauzám v histórii samostatného Slovenska. I keď sa odohrali pred vyše 20 rokmi, dodnes im chýba oficiálny záver, a tak neprestávajú intenzívne rezonovať v médiách aj spoločnosti. Nový film slovenskej dokumentaristky Barbory Berezňákovej Skutok sa stal (2019) sa k tejto citlivej téme vracia, aby priniesol čerstvý pohľad na minulosť, ale tiež hľadal jej paralely so súčasnosťou. Čo sa stalo s hlavnými aktérmi kauzy? Ako ich osudy táto téma dodnes ovplyvňuje? A kam sa odvtedy posunula naša spoločnosť?Mladá režisérka pre film nakrútila rozhovory s viacerými priamymi účastníkmi týchto udalostí. Filmom chce podnietiť celospoločenskú diskusiu, ale tiež preskúmať možnosť, že napokon všetko mohlo byť aj trochu inak. Skutok sa stal bude mať na MFF Cinematik svetovú premiéru.Medzi ďalšie tituly uvádzané v sekcii Cinematik.doc patrí napríklad aj Stratený domov (2019) Juraja Mravca ml. Film je autentickou dokumentárnou mozaikou diania v irackom Mosule, kde režisér mapuje trápenia aj úspechy dvojice slovenských humanitárnych pracovníkov. Ich osudy film stavia do kontrastu s osudmi dvoch Jezídov, ktorí v tom istom čase robia všetko preto, aby z Mosulu mohli ujsť.Presah medzi domácim a zahraničným prostredím, hoci tentoraz už bez streľby a výbuchov, skúma aj film Kataríny Farkašovej Švédi z osady (2018). Režisérka v ňom sleduje príbehy trojice rómskych detí zo Slovenska, ktoré boli adoptované švédskymi rodičmi. Kamera zachytáva ich cestu na Slovensko a pátranie po tom, kým vlastné sú a kým mohli byť, ak by sa ich biologickí rodičia nevzdali.V sekcii dokumentov festival prinesie aj trojicu portrétov pozoruhodných osobností. Jednou z nich je Svetozár Stračina (2019), jeden z najvýraznejších slovenských hudobných skladateľov. Do dejín sa zapísal najmä vrúcnym vzťahom k folklóru a jeho kompozície filmový fanúšik iste pozná z filmov Pacho, hybský zbojník či Sváko Ragan. Film o ňom je výsledkom niekoľkoročných rešerší Pavla Barabáša.BATAstories (2019) Petra Kerekesa priblíži Tomáša Baťu a jeho obuvnícke impérium, ktoré preskúma hneď v niekoľkých rovinách. V príbehu jedného z najvýznamnejších podnikateľov svojej doby poukáže aj na stav súčasného globálneho kapitalizmu, na ktorého vývoji sa značka Baťa neodmysliteľne podpísala.Osobnejší nádych získava žáner dokumentárneho portrétu v snímke Tereza (2019), láskyplnej pocte, ktorú režisér Peter Gašparík venoval svojej mame. K najsilnejším motívom filmu patrí vzťah matky k hendikepovanej dcére, ktorá aj vďaka tomuto putu porazila štatistiky a najhoršie prognózy.V novej sekcii "Žiť znamená zabúdať" uvidia diváci aj dokumentárnu esej African Mirror (2019). Švajčiarsky režisér Misha Hedinger, ktorý bude aj jedným z čestných hostí piešťanského festivalu, vo filme reflektuje tvorbu svojho krajana Reného Gardiho, cestopisca, ktorého romantizované filmy o Afrike deformovali pohľad niekoľkých generácií na tento kontinent.Osobnú účasť na festivale prisľúbil aj kolumbijský režisér Manuel Correa, tvorca snímky La forma del presente (The Shape of Now, 2019), ktorá skúma, ako sa Kolumbia vyrovnáva s následkami pol storočia trvajúcej občianskej vojny.V poradí 14. MFF Cinematik sa uskutoční od 10. do 15. septembra v Piešťanoch.