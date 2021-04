Činnosť Slovenského národného múzea poznačila pandémia, do zbierky však pribudli hodnotné predmety

Zbierka múzeí sa rozrástla

Vznikli aj nové expozície

17.4.2021 - Činnosť Slovenského národného múzea (SNM) v roku 2020 poznačilo uzavretie múzeí pre verejnosť v prvom polroku od 10. marca do 11. mája a v druhom polroku od 25. novembra do 31. decembra. Činnosť poznačilo aj limitovanie počtu návštevníkov po znovuotvorení múzeí.Opatrenia mali negatívny dopad najmä na prezentačné činnosti a návštevnosť múzeí a návštevníci sa aj po opätovnom otvorení vracali pomaly. Výsledkom tejto situácie v spoločnosti bolo výrazné zníženie vlastných príjmov v porovnaní s minulými rokmi takmer o polovicu, a to 2 050 558 eur, čo ohrozovalo chod múzeí počas celého roka.O hospodárení SNM a hodnotení činnosti za minulý rok v tlačovej správe informovala vedúca Centra múzejnej komunikácie Zuzana Vášáryová.Napriek situácii múzeum pokračovalo v plnení úloh spojených s náplňou v oblasti odborných múzejných činností. Spolu s novými akvizíciami sa počet zbierkových predmetov v správe múzea rozrástol na 4 167 695. Zbierkový fond sa podarilo obohatiť o hodnotné predmety, napríklad o kolekciu Špaňodolinských výrobkov z 18. storočia.„V oblasti odborného ošetrenia stojí za zmienku reštaurovanie stredovekej keramiky zo zaniknutého benediktínskeho kláštora v Ludaniciach v Archeologickom múzeu," priblížilo SNM.K novým expozíciám patrí najmä expozícia pracovných táborov, stredísk a get na území Slovenska v zrekonštruovanom objekte Múzea holokaustu v Seredi. Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí klesol v porovnaní s predchádzajúcim rokom takmer na polovicu - 1 005.SNM sa sústredilo predovšetkým na online podujatia a programy vo virtuálnom priestore. Celková návštevnosť múzea v roku 2020 bola 539 223 osôb, čo je takmer o polovicu menej ako v roku 2019 (1 211 559).K najnavštevovanejším objektom múzeí patrili Spišský hrad, Zámok Bojnice, Bratislavský hrad, hrad Červený Kameň a kaštieľ Betliar. SNM pokračovalo v obnove a rekonštrukcii viacerých objektov, najmä hradu Krásna Hôrka, obnove Románskeho paláca a príprave na ďalšej etapy obnovy Spišského hradu.