Činohra SND chystá premiéru inscenácie o očistnej sile divadla

Činohra Slovenského národného divadla (SND) chystá premiéru inscenácie Scény zo života režiséra (Ingmara Bergmana). Premiéry nového titulu "o očistnej sile divadla" uvedie 18. a 19. júna v novej budove SND. Autorom hry, ktorá vychádza nielen z vlastných spomienok a scenárov jedného z najvplyvnejších divadelných a filmových režisérov 20. storočia, je režisér Roman Polák.





"Patrila ešte do storočnicovej sezóny, kde sa rátalo s témou - zmysel divadla, zmysel umenia v spoločnosti, postavenie a pozícia umelca v spoločnosti, a zrazu sa ocitá v novom kontexte. Ďakujem tvorivému tímu, že vydržal celý ten čas čakania na to, že sa môže začať skúšať," uviedla v stredu na tlačovej konferencii riaditeľka Činohry SND Miriam Kičiňová.Pre Poláka sa tvorivý proces začal pred tromi rokmi, keď začal čítať nielen Bergmanove životopisné knihy, pozerať si jeho filmy. "Hľadal som možnosť, ako z toho vytvoriť mix medzi pôvodnou hrou a adaptáciou. V tej hre sú konkrétne veci z jednotlivých diel, každá z kníh má 300 - 400 strán, dohromady to bolo 1000 strán, z toho som robil rešerš, niečo použil, niečo prepísal, dopísal," uviedol k hre, ktorá vznikala asi rok, minuloročnú júnovú premiéru stopla pandémia. "Pre mňa to boli tri roky žitia s Bergmanom, jeho témami a temnotou," dodal.Hra vychádza nielen z Bergmanových spomienok a scenárov, ale aj zo spomienok jeho spolupracovníkov. Zachytáva ho pri režírovaní divadelnej inscenácie. Príbeh sa dotýka samotnej podstaty umeleckej práce a divadla, podstaty povolania režiséra, ktorý sa vymetaním vlastných démonov snaží pomenovať démonov celej spoločnosti. V hre sa prelínajú režisérove osobné problémy s rodičmi, partnerkami a so spolupracovníkmi a problémy umeleckej práce pri tvorbe divadelného diela."Som rád, že Roman Polák prijal ponuku a napísal sebaspytný pohľad do vlastných radov, do vlastného vnútra, v čom nám umenie pomáha prežiť, kde sme nepoučiteľní aj napriek 60 rokom stráveným v divadle, ktoré situácie nám pomáha divadlo rozanalyzovať, ktoré nerozanalyzujeme nikdy," uviedol k "drsnej a emotívnej" inscenácii dramaturg Daniel Majling.V postave Bergmana sa divákom predstaví Milan Ondrík, v úlohe matky Zdena Studenková, otca stvárňuje Jozef Vajda, ďalej účinkujú Ingrid Timková, Zuzana Kocúriková, Zuzana Fialová, Martin Huba, Daniel Fischer, Martin Šalacha, Roman Poláčik, Rebeka Poláková a iní.