Činohra SND premiéruje inscenáciu s elitným hereckým kvartetom

Činohra Slovenského národného divadla (SND) premiéruje v piatok inscenáciu Čaj a apokalypsa. V komornej hre súčasnej britskej autorky Caryl Churchillovej sa v réžii Eduarda Kudláča predstaví elitné herecké kvarteto našej prvej divadelnej scény - Emília Vášáryová, Božidara Turzonovová, Kamila Magálová a Anna Javorková.



"Po 13 mesiacoch som sa vrátila do svojej šatne, vyšla som na javisko, prišla som potom do skúšobní, kde sme sa naozaj objímali tak, akoby sme sa nevideli desať rokov," spomína na skúšobný proces Vášáryová. Prízvukuje, že doba nedobrovoľných pandemických prázdnin bola náročná. "Osobne som si myslela, že sa do divadla už možno ani nevrátim, o to to bolo vzácnejšie," priznáva herečka a vyjadrila sa aj k náročnému textu z pera C. Churchillovej: "Je písaný zvláštnym spôsobom, je to poézia možno, len tak sú radené slová pod seba, nepoužíva sa interpunkcia... Prispievam vždy len jednou možnosťou, jednou vetou hudobnou alebo slovnou, ale o to je viac dôležité koncentrovať sa, koncentrácia bola pre nás najdôležitejšou vecou, nevypadnúť z toho."



Podľa Vášáryovej bola pri tvorbe inscenácie absolútnou nutnosťou spolupráca, herečky priniesli do textu aj vzájomnú úctu a lásku. "O to nám išlo, to sa dalo, lebo sme boli strašne radi, že sme spolu a môžeme to robiť," dodáva herečka, ktorú diváci budú počuť aj v pôsobivých prednahraných žalmoch - apokalyptických monológoch, ktoré oddeľujú jednotlivé témy inscenácie: "Určite sa nájdu ľudia, ktorí možno už pri prvých žalmoch prestanú počúvať, ale myslím si, že budeme mať aj diváka, ktorý sa nechá ovplyvniť. Teším sa a ďakujem za možnosť, ktorá nás spojila, zasa som dostala pocit, že sa ešte oplatí pracovať."



Hra pojednáva o dojemnom, bizarnom sesterstve priateliek, troch dlhoročných susediek a spolupútničiek životom. "Hneď na začiatku k nim pristúpi štvrtá, ktorá ako Alica v krajine zázrakov či posol z Jóba, alebo jednoducho okoloidúca... vydáva svedectvo o čajovom rituáli obyčajne vzácnych, vzácne obyčajných žien," priblížila nový počin SND jeho dramaturgička Darina Abrahámová.

Na snímke dramaturgička Darina Abrahámová počas tlačovej konferencie k predstaveniu novej hry Čaj a apokalypsa v Slovenskom národnom divadle (SND) 23. júna 2021 v Bratislave.

Foto: TASR - Jakub Kotian

Hru v origináli Escaped Alone, ktorá mala svetovú premiéru v londýnskom Royal Court Theatre v roku 2016, preložila Tereza Hladká. Scénu a kostýmy navrhla Eva Kudláčová-Rácová, autorom hudby je Peter Machajdík.Druhá premiéra sa uskutoční v Štúdiu SND v nedeľu 27. júna.