Činohru SND čaká premiéra veselej hry Lopeho de Vega Blázni z Valencie

Záver sezóny v Činohre Slovenského národného divadla (SND) bude zábavný. Činoherný súbor uvedie v sobotu 8. júna premiéru "energickej komédie s delikatesným dôvtipom" Blázni z Valencie z pera španielskeho básnika a dramatika Lopeho de Vega. Hru "španielskeho Shakespeara" s hereckým ansáblom naštudoval režisér Ondrej Spišák. Vo štvrtok predstavili "roztancovanú a rozospievanú" hru na tlačovej konferencii.





"Som rada, že sa blíži slovenská premiéra textu, ktorý tu nikdy nebol preložený, nikdy nebol uvedený, a návrat aj k španielskej dramatike, okolo ktorej sme už dlho nekráčali," uviedla riaditeľa Činohry SND Miriam Kičiňová k predstaveniu, ktoré "rozpráva na tému kto je a nie je bláznom, kto sa ako kedy správa, kto sa začo schováva, kedy moc rozhoduje a zneužíva možnosť moci".Lope de Vega tvoril v šťastnom období, keď Španielsko rozširovalo územie za Pyrenejami o ďalšie teritóriá, v čase, keď rozkvitalo predovšetkým umenie a kultúra. "Španielsky zlatý vek priniesol videnie sveta ako divadla a zároveň videnie divadla ako sveta. Priniesol básnické slovo, ktoré vyslovené z javiska ovplyvňovalo obrovské masy ľudí, a divadlo, ktoré patrí spolu s antickým divadlom, alžbetínskym divadlom, talianskym ľudovým divadlom k základným kameňom svetového divadla," hovorí režisér Ondrej Spišák o období, v ktorom tvoril všestranný a plodný Lope de Vega (1562 - 1635)."Na tomto období má fascinuje miešanie svetských vecí a náboženských. Pomiešanie týchto dvoch aspektov ľudského života je niečo, čo riešime stále, hľadáme v sebe vieru alebo zmysel života, a pritom bojujeme sami so sebou, so svojimi ľudskými povahami a démonmi," poznamenal režisér. Blázni z Valencie ho oslovili základnou metaforou. "Že existuje miesto, kde žijú ľudia, ktorí nie sú normálni, ale zároveň tam žijú ľudia, ktorí nezvládajú žiť v normálnom svete, a ukrývajú sa pred ním. Vidím v tom paralelu so súčasným svetom, zdá sa mi, že svet blázni stále viac, a že sa pred tým bláznením nie je kde ukryť," dodal Spišák.

Tvorcom sa podarilo vytvoriť zvláštny tvar hry, základnú metaforu však zachovali. "Existuje blázinec, ktorý umožňuje schovať sa pred blázincom vonku. Pohrávame sa s tým až do záverečnej pointy," naznačil režisér "zápletkovej" komédie, ktorá je sústredená na ľúbostné dobrodružstvá okorenené žiarlivosťou, nechýba ani motív cti, ktorou sa musí hrdiť každý správny chlap.



Floriano a Erífila sú ústrednou dvojicou - on uteká pred trestom z domnelej vraždy, ona pred vynúteným sobášom - a s pomocou rôznych osôb sa ukryjú do blázinca. Pravdaže sa nepoznajú a navyše berú na seba inú identitu, a tak sa kolotoč nedorozumení, spletitých lások a výbušných vášní naplno roztáča. Hra je situovaná v nemocnici De Los Inocentes vo Valencii - prvom európskom ústave pre duševne chorých.



V inscenácii účinkujú Milan Ondrík, Jana Kovalčiková, Roman Poláčik, Ján Gallovič, Barbora Andrešičová, Zuzana Porubjaková, Juraj Loj, Tomáš Maštalír, Gregor Hološka, Ivan Vojtek, Branislav Bystriansky, Jakub Rybárik, Dušan Tarageľ a ďalší.