Čínska ekonomika vykázala ďalšie známky oslabenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 16. septembra (TASR) - Čínska ekonomika vykázala v pondelok ďalšie známky oslabenia, keď krajina zverejnila horšie ako očakávané údaje o priemyselnej produkcii, investíciách a maloobchodnom predaji. Dôvodom je obchodný spor so Spojenými štátmi.Rast priemyselnej produkcie v druhej najväčšej svetovej ekonomike sa v auguste spomalil na 4,4 % z júlových 4,8 % a bol najslabší za 17 rokov.Tento výsledok zaostal za prognózami analytikov, ktorí predpovedali čínskemu priemyslu v auguste expanziu o 5,2 %.uviedol hovorca Národného štatistického úradu Fu Ling-chuej.Maloobchodný predaj v Číne v sledovanom období tiež spomalil svoj medziročný rast na 7,5 % a medzimesačne klesol o 0,1 %. To vytvára tlak na Peking, aby podporil domácu spotrebu.Investície do fixných aktív za prvých osem mesiacov roka medziročne vzrástli o 5,5 %, čo bolo o 0,2 % menej ako za prvých sedem mesiacov 2019. A mierne sa znížili aj kľúčové investície do nehnuteľností.Aj tieto výsledky zaostali za odhadmi analytikov, ktorí predpovedali rast maloobchodných tržieb o 7,9 % a investícií o 5,7 %.Hrubý domáci produkt (HDP) Číny sa v 2. štvrťroku 2019 zvýšil medziročne o 6,2 %, najmenej za takmer tri desaťročia.uviedol čínsky premiér Li Kche-čchiang v rozhovore pre ruské médiá.Čínska ľudová banka začiatkom tohto mesiaca uviedla, že zníži limit pre hotovosť, ktorú musia mať banky v rezerve, aby tak uvoľnila viac peňazí do spomaľujúcej ekonomiky.Washington a Peking medzitým vytiahli olivové ratolesti pred októbrovými rokovaniami o riešení ich obchodného sporu. USA totiž odložili nové kolo ciel o dva týždne a Čína udelila výnimku na clá niektorým výrobkom z USA.