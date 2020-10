Čínska ekonomika vzrástla v 3. štvrťroku takmer o 5 %

Čínska ekonomika zaznamenala v 3. kvartáli výrazné zrýchlenie rastu, napriek tomu zaostala za očakávaniami. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje čínskeho štatistického úradu.





Podľa úradu, na ktorého údaje sa odvolala agentúra DPA, čínsky hrubý domáci produkt vzrástol v 3. štvrťroku medziročne o 4,9 %. To znamená výrazné zrýchlenie tempa rastu oproti predchádzajúcemu kvartálu, v ktorom medziročný rast ekonomiky dosiahol 3,2 %. Navyše, v 1. štvrťroku evidovala čínska ekonomika v dôsledku prepuknutia epidémie nového koronavírusu historický pokles – o 6,8 %.Medzikvartálne vzrástla čínska ekonomika v 3. kvartáli o 2,7 %. V tomto prípade to predstavuje prudké spomalenie rastu oproti predchádzajúcemu štvrťroku, v ktorom rast dosiahol 11,5 %.V obidvoch prípadoch čísla zaostali za očakávaniami ekonómov, ktorých oslovila agentúra Reuters. Tí počítali so zrýchlením medziročného rastu na 5,2 % a v prípade medzikvartálneho rastu očakávali, že dosiahne 3,2 %.Za deväť mesiacov tohto roka zaznamenala čínska ekonomika rast na úrovni 0,7 %, informoval štatistický úrad. Práve vývoj čínskeho hospodárstva bude kľúčový pre zotavenie svetovej ekonomiky.Medzinárodný menový fond (MMF) očakáva, že v prípade globálnej ekonomiky bude hlavným motorom jej rastu v nasledujúcich mesiacoch práve Čína. Fond odhaduje, že ku koncu roka 2021 by mal rast svetovej ekonomiky v porovnaní s koncom roka 2019 dosiahnuť 0,6 %.V tomto roku počíta MMF s poklesom rastu prakticky pri všetkých veľkých ekonomikách, jedinou, ktorá by mala zaznamenať rast, bude Čína. MMF očakáva, že v tomto roku vzrastie čínska ekonomika o 1,9 %, čo je tesne pod prognózou čínskej centrálnej banky, ktorá odhaduje rast na úrovni 2 %.