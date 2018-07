Čínska spoločnosť má záujem investovať v Prešovskom kraji

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 25. júla (TASR) - O investovanie v Prešovskom kraji prejavila záujem čínska spoločnosť Shanxi First Construction Group Co., Ltd. Jej vrcholní manažéri rokovali s predsedom Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milanom Majerským a informovali sa o možných lokalitách pre potenciálnu investíciu v regióne.Zástupcovia ázijskej spoločnosti pricestovali do Prešovského kraja v nadväznosti na podnikateľské fórum v Pekingu z júna tohto roka, ktorého sa zúčastnil aj Majerský. Bilaterálne kontakty, ktoré sa tam podarilo nadviazať, vyústili do návštevy čínskych partnerov na východe Slovenska ako možnej destinácie pre etablovanie ich podnikateľských aktivít.uviedol Majerský.Zástupcovia spoločnosti prejavili podľa jeho slov záujem o poľnohospodárstvo, stavebníctvo a drevospracujúci priemysel, nevylúčili ani developerskú činnosť.doplnil Majerský.Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo na Úrade PSK, bol prezentovaný investičný i priemyselný potenciál kraja. Svoje možnosti i zámery predstavili aj čínski podnikatelia.povedal počas stretnutia Tantai Yinuyu, prezident spoločnosti.Shanxi First Construction Group Co., Ltd. je s miliardovými obratmi v Číne na zozname 80 top firiem. Spoločnosť je najväčšou integrovanou stavebnou skupinou v provincii Shanxi, investuje do infraštruktúry, do výstavby ciest, mostov, železníc či letísk. Za sebou má takmer 100 stavebných projektov po celom svete. Svoje podnikateľské aktivity vyvíja v chemickom priemysle, výrobe konštrukčných materiálov či v environmentálnej oblasti.