Čínska vláda zachraňovať spoločnosť Evergrande nemieni, guvernér centrálnej banky sa o burzu nebojí

Takmer istá platobná neschopnosť

Dlhy sú hrozbou

9.12.2021 (Webnoviny.sk) - Finančné trhy sa dokážu vyrovnať s problémami vysoko zadlženého čínskeho developera Evergrande. Vyhlásil to vo štvrtok guvernér čínskej centrálnej banky I Kang. Jeho vyjadrenie prinieslo ďalší signál, že vláda v Pekingu neplánuje spoločnosť zachraňovať.Celkový dlh spoločnosti predstavuje zhruba 310 miliárd dolárov. Obavy z neschopnosti splácať dlhy otriasajú finančnými trhmi, podľa ekonómov však vládnuca komunistická strana nechce vyslať nesprávny signál v čase, keď tlačí na firmy, aby znížili svoju veľkú dlhovú záťaž.„Krátkodobé riziká jednotlivých realitných spoločností neovplyvnia normálne financovanie na trhu v strednodobom a dlhodobom horizonte,“ uviedol I Kang podľa čínskych spravodajských agentúr.Riziká súvisiace so spoločnosťou Evergrande označil za „udalosť na trhu“, ktorá sa vyrieši v súlade s trhovými princípmi a zákonmi. Záujmy investorov „budú chránené v súlade so zákonom“, ubezpečoval šéf čínskej centrálnej banky.Platobná neschopnosť sa považuje za takmer istú po tom, čo Evergrande ako najzadlženejšia spoločnosť v realitnom odvetví na svete v piatok varovala, že jej môže dôjsť hotovosť. Spoločnosť tvrdí, že má aktíva v hodnote asi 350 miliárd dolárov, s ťažkosťami ich však dokáže predať dostatočne rýchlo, aby mohla splácať svoje dlhy.Podľa ekonómov môže Peking aj v prípade platobnej neschopnosti Evergrande zabezpečiť, aby úverové trhy ďalej fungovali a úradníci na miestnej úrovni sa môžu zmobilizovať a zabrániť otrasom na realitných trhoch. Centrálna banka v pondelok bankám uvoľnila na požičiavanie dodatočných 1,2 bilióna čínskych jüanov, keď zredukovala povinnú výšku ich rezerv.Evergrande ani jej veritelia zatiaľ nepotvrdili správy, že spoločnosť zahraničným držiteľom dlhopisov neuhradila úroky, ktoré boli splatné tento týždeň.Peking začal minulý rok kampaň s cieľom prinútiť developerov znížiť prudko rastúce dlhy, ktoré považuje za hrozbu pre ekonomickú stabilitu. Evergrande je najväčšia spoločnosť, na ktorú sa zameriava toto úsilie.Celkový dlh čínskych podnikov, vlády a domácností vzrástol z úrovne 270 percent ročného výkonu ekonomiky v roku 2018 na približne 300 percent, čo je pre krajinu v strednom príjmovom pásme nezvyčajne vysoká hodnota.