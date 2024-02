Čínske firmy pomáhajú Rusku s jeho vojnovým úsilím, Európska únia chce na nich uvaliť sankcie

Rusko napína každú šľachu

Únia uvalila zákaz na vyše 600 firiem

14.2.2024 (SITA.sk) - Európska únia (EÚ) po prvý raz navrhuje sankcie voči spoločnostiam v Číne v rámci úsilia zablokovať medzery, ktoré Rusku umožňujú smerovať vojenskú technológiu cez tretie krajiny do jeho tovární na výrobu zbraní.Ako na svojej webstránke informuje denník The Guardian, na zozname spoločností a jednotlivcov navrhovaných na sankcie figurujú tri spoločnosti z pevninskej Číny, ale aj štyri z Hongkongu a jedna z Indie.Predstavitelia Únie, Spojeného kráľovstva a USA sa v tejto veci v stredu stretávajú v Bruseli. Podľa nemenovaného zdroja Guardianu je však treba viac nástrojov na to, aby Moskva neobchádzala už zavedené sankcie.„Rusko napína každú šľachu, aby obišlo naše sankcie, ale musíme urobiť viac. Potrebujeme odstrániť medzery, zamerať sa na obchádzacie cesty a ďalej znižovať príjmy,“ vyjadril sa.Úniu obzvlášť znepokojuje predaj technológií mimo eurobloku, ktoré sa neskôr objavia v Rusku prostredníctvom tretích krajín. V rámci úsilia tomu zabrániť diplomatická služba EÚ preto navrhla pridať zhruba 20 firiem, napríklad v Číne, Indii či Turecku, na čierny zoznam vývozcov za podporu ruskej armády.V navrhovanom 13. kole sankcií, o ktorom sa tento týždeň rokuje v Bruseli, sú aj dve ruské prepravné spoločnosti obvinené z prevozu zbraní zo Severnej Kórey do Ruska. Na tie sa zameriavajú aj Spojené štáty.EÚ uvalila zákaz exportu na viac ako 600 firiem, z ktorých niektoré sídlia v Hongkongu, Arménsku, Spojených arabských emirátoch alebo Uzbekistane.Vlani Brusel chcel dať na sankčný zoznam aj päť čínskych firiem, ale po opozícii Pekingu a zdržanlivosti niektorých členských štátoch ich stiahli. Zdroje Guardianu uvádzajú, že zainteresované spoločnosti boli plne vyšetrené a že tentoraz nastala komunikácia s Čínou.Nové sankcie by mali sprevádzať aj zmrazenie majetku a zákaz víz do EÚ pre mnohých ďalších ruských predstaviteľov.