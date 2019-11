Čínske internetové giganty dosiahli počas Singles' Day nový rekord

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 12. novembra (TASR) - Čínske internetové giganty Alibaba a JD.com dosiahli v pondelok (11. 11.) tržby takmer 70 miliárd USD (63,40 miliardy eur) počas tzv. Sigles' Day (Dňa nezadaných), ktorý je najrušnejším on-line nákupným dňom na svete.Tento výsledok priniesol dočasnú úľavu pre maloobchodníkov v ázijskej krajine, ktorí čelia slabnúcemu dopytu. Čínski spotrebitelia si totiž utiahli opasky pre obavy z oslabovania ekonomiky a obchodného sporu Pekingu s Washingtonom.Singles' Day vytvorili v 90. rokoch minulého storočia čínski študenti vysokých škôl ako alternatívu k Valentínovi pre ľudí bez partnerov. Alibaba si z neho pred desiatimi rokmi urobila svoj marketingový nástroj. Zorganizovala totiž 11. novembra 2009 na svojich platformách prvý 24-hodinový nákupný festival. Jeho cieľom bolo zvýšiť odbyt v tejto časti roka, ktorá je v Číne z hľadiska maloobchodného predaja slabou sezónou. Alibaba sa rozhodla zamerať sa na slobodných ľudí a prilákať ich na veľké zľavy. A slávila úspech.Postupne sa k Alibabe pripojili aj rivali vrátane JD.com či predajcu elektroniky Suning. Táto taktika sa ujala aj v iných ázijských krajinách.Tento rok ponúkli maloobchodníci zľavy na širokú škálu tovarov od smartfónov cez remeselné pivo až po balíčky zdravotnej starostlivosti.Alibaba uviedla, že tržby obchodníkov na jej platformách dosiahli za 24 hodín do polnoci 11. novembra až 268,4 miliardy jüanov (34,67 miliardy eur). To bolo o 26 % viac ako minulý rok. A už do 18. hodiny miestneho času prekonali tržby vlaňajšiu hodnotu.To je vyše šesťnásobne viac ako tržby z on-line predaja počas tzv. Čierneho piatka v USA, ktorý nasleduje po Dni vďakyvzdania a otvára vianočnú nákupnú sezónu.JD.com zaznamenal tento rok 11. novembra tržby 204,4 miliardy CNY.Elektronický obchod v Číne rýchlo rastie pre nedostatok tradičných maloobchodných sietí a vládnu podporu internetu. Krajina má viac ako 800 miliónov používateľov internetu.Alibaba, JD.com, Baidu a ďalšie internetové giganty rozšírili svoju ponuku aj o spotrebiteľské financovanie a zábavu.Tento pondelok bol pre Alibabu prvým Sigles' Day od odchodu zakladateľa Jacka Ma, ktorý v septembri odstúpil z funkcie predsedu predstavenstva. Zostal však členom 36-člennej skupiny Alibaba Partnership s právom nominovať väčšinu členov predstavenstva.Elektronický obchod stál pri vzniku najväčších súkromných majetkov v Číne. Samotný Jack Ma je najbohatším Číňanom, čistá hodnota jeho majetku sa odhaduje na 39 miliárd USD.V minulom roku vykázala spoločnosť Alibaba tržby za Singles' Day vo výške 213,5 miliardy CNY. To bol viac ako 13-násobok jej denného priemeru zhruba na úrovni 16 miliárd CNY.Suning informoval o tom, že predaj smartfónov a inej elektroniky už v prvej minúte po polnoci prekročil 1 miliardu CNY a za celý deň jeho tržby oproti vlaňajšku vzrástli o 86 %.On-line predajca kníh Dangdang v prvej hodine predal 6,8 milióna výtlačkov. Čínske on-line výdavky rastú rýchlejšie ako celkový maloobchodný predaj, no oproti vlaňajšku sa spomaľujú, keďže ázijské hospodárstvo stráca tempo.Podľa oficiálnych údajov sa elektronický obchod podieľa zhruba 19,5 % na čínskych spotrebiteľských výdavkoch v porovnaní s približne 11 % výdavkov amerických spotrebiteľov.Číňania tento pondelok nakupovali vo veľkom aj potravinové doplnky, sušené detské mlieko či kozmetiku. Medzi najväčšími" tak boli značky ako L'Oreal a Nestlé, ukázali údaje Alibaby.Alibaba tiež v utorok oznámila, že tržby až z 299 značiek prekročili 100 miliónov CNY. Boli medzi nimi výrobcovia smartfónov Huawei a Apple, značka Givenchy francúzskej skupiny LVMH, výrobcovia domácich spotrebičov Dyson a Philips a výrobcovia športových odevov Nike a Under Armour.Potravinové doplnky boli najobľúbenejšími dovážanými produktmi. V rámci kozmetiky dosiahol výrazný rast predaj mejkapu. Po plienkach bol tiež veľký dopyt.Tempo rastu tržieb počas Singles' Day sa napriek ich rekordnej hodnote v tomto roku spomalilo na 26 %. Bolo tak najslabšie od začiatku akcie v roku 2009, čo odráža spomaľovanie celého elektronického obchodu v Číne.Napriek tomu aj toto pomalšie tempo prekonalo očakávania analytikov vzhľadom na situáciu v čínskej ekonomike. Obchodníkom zrejme pomohla kampaň zacielená na zákazníkov z vidieckych oblastí. A možno aj to, že pre slabnúcu ekonomiku hľadali ľudia možnosť nákupu tovarov za znížené ceny.(1 EUR = 7,7404 CNY; 1 EUR = 1,1041 USD)