Čínske obmedzenia vývozu kritických surovín dokazujú potrebu znížiť závislosť od totalitných režimov, tvrdí Lexmann

Závislosť od Číny

Kritické suroviny a produkty

12.7.2023 (SITA.sk) - Novozavedené čínske obmedzenia vývozu kritických surovín ukazujú, prečo je potrebné znížiť závislosť od totalitných režimov. Poukazuje na to europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH/EĽS), ktorá je v zahraničnom výbore Európskeho parlamentu spravodajkyňou európskeho aktu o dostupnosti kritických surovín.Peking obmedzil kritické suroviny germánium a gálium, pričom produkuje 60 percent svetového germánia a 80 percent gália, upozorňuje europoslankyňa. Prvá zmienená surovina sa používa pri výrobe optických vlákien, druhá zase pri produkcii polovodičov.„Nedostatok kritických surovín súvisiaci s našou závislosťou od Číny ohrozuje samotnú výrobu polovodičov a teda jeden z hlavných cieľov európskeho aktu o čipoch, ktorý rieši nedostatok polovodičov s ašpiráciou posilniť vedúce postavenie Európy v oblasti technológií prostredníctvom verejných a súkromných investícií vo výške viac ako 43 miliárd eur," vysvetlila Lexmann.Preto sa obrátila na Európsku komisiu so žiadosťou o analýzu dopadov obmedzení čínskeho vývozu na európsky priemysel i s výzvou na uskutočnenie záťažových testov.Ako tieňová spravodajkyňa pre už prijatú legislatívu o protinátlakovom nástroji zároveň požiadala eurokomisiu o objasnenie, či považuje uvedené kroky totalitného režimu za akt nátlaku. Ak áno, pýta sa, či na základe tejto legislatívy bude reagovať a chrániť európske dodávateľské reťazce.„Totalitný režim Komunistickej strany Číny predstavuje skutočnú bezpečnostnú hrozbu pre našu spoločnosť a hospodárstvo,“ povedala europoslankyňa s tým, že považuje, „za kľúčové urobiť rázne kroky v diverzifikácii našich dodávateľských reťazcov a ochrane pred čínskym nátlakom“.„Dnes je to gálium a germánium, zajtra to môžu byť iné kritické suroviny alebo produkty, vrátane zdravotníckych pomôcok či liekov. Mojou prioritou ako spravodajkyne pre akt o dostupnosti kritických surovín je zaistiť intenzívnu spoluprácu EÚ s demokratickými partnermi v posilňovaní našej hospodárskej bezpečnosti. V konečnom dôsledku ide totiž o živobytie ľudí,“ dodala Lexmann.