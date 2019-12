Čínske vedenie spustilo kampaň na obhajobu svojho konania v Sin-ťiangu

Čína si v utorok pripomína 70. výročie Čínskej ľudovej republiky (ČĽR). Oslavy výročia odštartovala vojenskou prehliadkou na námestí Nebeského pokoja (Tchien-an-men) v Pekingu, ktorá má byť ukážkou jej rastúcej vojenskej sily i strategických ambícií Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 9. decembra (TASR) - Čína obhajovala v pondelok svoju rozsiahlu sieť prevýchovných táborov v prevažne moslimami obývanej provincii Sin-ťiang a uviedla, že v "školeniach" obyvateľov tohto regiónu bude pokračovať. Informovala o tom agentúra AFP.Ide o reakciu Pekingu na vládny dokument, ktorý získali niektoré médiá a podrobne popisuje, ako úrady sledujú a kontrolujú región, kde prevažnú časť populácie tvoria Ujguri vyznávajúci islam.Skupiny venujúce sa ochrane ľudských práv odhadujú, že v týchto reedukačných zariadeniach je viac než milión Ujgurov a príslušníkov ďalších prevažne moslimských menšín.Správy, ktoré sa objavili v západných médiách, tieto zariadenia označujú za indoktrinačné tábory, ktoré sú vedené ako väzenia a zamerané na likvidáciu ujgurskej kultúry a náboženstva.Na tieto správy čínska vláda v posledných dňoch reagovala mohutnou propagandistickou kampaňou s cieľom zdôvodniť svoje zasahovanie do práv a slobôd obyvateľov Ujgurskej autonómnej oblasti (AO) Sin-ťiang.Agentúra AFP v pondelok citovala najvyššieho predstaviteľa Sin-ťiangu Šohrata Zakira, ktorý na tlačovej konferencii odmietol tvrdenia ľudskoprávnych skupín a zahraničných expertov, že v táboroch sa nachádza viac ako milión Ujgurov a ďalších väčšinou moslimských menšín. Vládne údaje o počte ľudí, ktorí sa nachádzajú v zariadeniach označovaných vládou za "strediská odborného vzdelávania", však neuviedol.Tvrdil však, že ľudia, ktorí už prešli školeniami, majú vďaka pomoci vlády šancu na stabilné zamestnanie a "zlepšili kvalitu svojho života."Dodal, že ďalším zámerom vlády je "pokračovať v každodennom... vzdelávaní kádrov v obciach, členov (komunistickej) strany na vidieku, poľnohospodárov, pastierov a nezamestnaných absolventov stredných a vysokých škôl," uviedol bez spresnenia, o aké školenia ide.Na únik informácií o situácii v táboroch v Sin-ťiangu a represiách voči tamojšiemu obyvateľstvu reagovala Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu tým, že schválila návrh zákona, v ktorom požaduje sankcie proti úradníkom zapojeným do tejto kontroverznej politiky.Zakir tento návrh zákona o právach Ujgurov odsúdil ako "očividný akt hegemónie". Vyhlásil, že rovnaký postoj k nemu zastávajú aj "všetky etnické skupiny Sin-ťiangu".Ako konštatovala AFP, čínske štátne médiá v posledných dňoch zintenzívnili obranu vládnej politiky v Sin-ťiangu, pričom napr. na sociálnej sieti Twitter boli zverejnené aj videozáznamy z útokov, ku ktorým došlo v regióne a sú pripisované moslimským radikálom. Videá boli doplnené anglickými titulkami. Na pondelkovej tlačovej konferencii zasa novinári dostali kópie televízneho dokumentu o boji proti terorizmu v Sin-ťiangu.Denník The New York Times v novembri získal súbor dokumentov o zásahu vlády v Pekingu proti väčšinou moslimským etnickým menšinám v Ujgurskej AO Sin-ťiang. Medzi dokumentmi boli aj nepublikované prejavy čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, v ktorých vyzval vládnych úradníkov, aby s extrémistami nemali zľutovanie.Z iných uniknutých dokumentov vyplynulo, že miestnym úradníkom nariadili monitorovať zadržiavaných v táboroch a zabrániť ich útekom. Po počiatočnom odmietaní existencie takýchto reedukačných táborov Peking napokon uviedol, že v Sin-ťiangu otvoril "centrá odborného vzdelávania" zamerané na prevenciu extrémizmu, a to napríklad aj výučbou štandardizovanej mandarínskej čínštiny a nácvikom pracovných zručností.Skupiny na ochranu práv a zahraničné médiá vrátane AFP však uviedli, že oficiálne dokumenty a družicové snímky ukazujú, že zariadenia sú vybavené a fungujú ako väzenia.