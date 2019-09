Čínski a americkí vyjednávači obnovia priame rokovania o obchode

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 19. septembra (TASR) - Čínski a americkí vyjednávači sú pripravení obnoviť priame rokovania o obchode, prvýkrát po takmer dvoch mesiacoch. Dve najväčšie ekonomiky sveta sa pokúsia preklenúť hlboké rozdiely a nájsť cestu z viac ako rok trvajúceho sporu.Cieľom rokovaní vo štvrtok a piatok je položiť základy pre rozhovory na vysokej úrovni začiatkom októbra, ktoré určia, či obe krajiny smerujú k riešeniu alebo k novým a vyšším vzájomným clám.Delegáciu asi 30 čínskych predstaviteľov na čele so štátnym tajomníkom ministerstva financií Liaom Minom vo štvrtok privíta v úrade amerického obchodného reprezentanta jeho zástupca Jeffrey Gerrish.Diskusie sa pravdepodobne zamerajú najmä na poľnohospodárstvo vrátane požiadaviek USA, aby Čína podstatne zvýšila nákupy sójových bôbov a iných poľnohospodárskych komodít z USA. Uviedol to zdroj oboznámený so situáciou, ktorý nechcel byť menovaný.Rokovania sa počas týchto dvoch dní sústredia na poľnohospodárstvo, a len okrajovo na posilnenie ochrany duševného vlastníctva v Číne a ukončenie nútených transferov americkej technológie čínskym firmám.Otázky týkajúce sa poľnohospodárstva tak dostanú podľa zdroja neprimerané množstvo času. Jedným z bodov rokovaní bude aj požiadavka amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Čína prerušila dodávky syntetického opiátu fentanylu do Spojených štátov.Trump chce zvýšiť exportné možnosti amerických farmárov, ktorí patria medzi jeho kľúčových voličov, a ktorých najviac zasiahli čínske clá na sójové bôby a iné poľnohospodárske komodity.Americký minister financií Steven Mnuchin, ktorý sa zúčastní októbrových rozhovorov spolu so šéfom úradu amerického obchodného reprezentanta Robertom Lighthizerom a čínskym vicepremiérom Liuom Che, uviedol, že sa v rámci nového kola budú venovať aj otázke čínskej meny.Mnuchin minulý mesiac formálne označil Čínu za menového manipulátora, keď jüan klesol pod hranicu 7 CNY/USD. A obvinil Peking, že tlačí svoju menu nižšie, aby získal obchodnú výhodu.Trump minulý týždeň oznámil, že odkladá plánované zvýšenie ciel na čínskeho dovozu v hodnote 250 miliárd USD z 1. na 15. októbra. Reagoval tak na uvoľnenie reštrikcií v Číne, ktorá pozastavila clá na niektoré produkty z USA.