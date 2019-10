Čínsky denník: Británia musí prijať zodpovednosť za mŕtvych v kamióne

Na leteckej snímke forenzní experti vyšetrujú na mieste nálezu tridsaťdeviatich osôb vo vnútri nákladného auta v priemyselnom parku 23. októbra 2019 v britskom grófstve Essex. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 25. októbra (TASR) - Británia a ostatné európske krajiny musia prijať istú zodpovednosť za smrť 39 ľudí, zrejme čínskych občanov, ktorých našli v kamióne neďaleko Londýna. Uviedol to v piatok čínsky denník Global Times.Záchranári a polícia objavili telá 31 mužov a ôsmich žien v stredu v priemyselnom komplexe v meste Grays v grófstve Essex, približne 30 kilometrov od britskej metropoly, pripomína agentúra Reuters s tým, že ilegálni migranti sa už roky snažia ukrytí v kamiónoch dostať do Británie, často z európskej pevniny. V roku 2000 objavili 58 mŕtvych Číňanov v kamióne v prístave Dover.Čínsky denník v súvislosti s najnovšou tragédiou uviedol, že" konštatoval denník.Aj keď by sa zistilo, že ich vpašovali do krajiny, svoju smrť si nezavinili, uviedol denník Global Times, ktorý je vydávaný oficiálnym denníkom People's Daily (Žen-min ž'-pao) čínskej komunistickej strany." dodali čínske noviny.Čína zatiaľ nepotvrdila, že obete v kamióne sú jej občania, a čínske veľvyslanectvo v Londýne v piatok uviedlo, že do Essexu vyslalo tím, ktorý sa stretol s tamojšou políciou.uviedlo veľvyslanectvo.Vodiča kamióna, 25-ročného muža zo Severného Írska, zatkli pre podozrenie z vraždy.