08. decembra 2025

Čínsky export v novembri stúpol o 5,9 percenta


Čínsky export po októbrovom poklese v novembri zaznamenal rast, a to napriek výraznému prepadu vývozu do Spojených štátov. Čínsky prezident Si Ťin-pching a jeho americký náprotivok Donald Trump dosiahli koncom ...



gettyimages 1384719239 676x386 8.12.2025 (SITA.sk) - Čínsky export po októbrovom poklese v novembri zaznamenal rast, a to napriek výraznému prepadu vývozu do Spojených štátov. Čínsky prezident Si Ťin-pching a jeho americký náprotivok Donald Trump dosiahli koncom októbra predbežné prímerie v obchodnej vojne, keď sa dohodli na pozastavení opatrení vrátane vysokých odvetných ciel.


Colný úrad krajiny v pondelok informoval, že čínsky vývoz minulý mesiac medziročne stúpol o 5,9 percenta. Export do USA v novembri medziročne klesol o 28,6 percenta. „Nižší vývoz do USA vykompenzovali dodávky do iných krajín“ uviedol C'-čchun Chuang zo spoločnosti Capital Economics.
Novembrový rast vývozu zvýšil čínsky ročný obchodný prebytok, ktorý od začiatku roka dosiahol 1,08 bilióna dolárov (približne 928 miliárd eur).

Čínsky dovoz sa v novembri zvýšil o 1,9 percenta a dosiahol 218,6 miliardy dolárov (približne 187,38 miliardy eur).

Oživenie exportného rastu v novembri pomáha zmierniť slabý domáci dopyt,“ povedal ekonóm spoločnosti Pinpoint Asset Management Č'-wej Čang.


Zdroj: SITA.sk - Čínsky export v novembri stúpol o 5,9 percenta © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: čínska ekonomika čínsky export Zahraničný obchod
