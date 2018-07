Online nakupovanie - Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín/Peking 23. júla (TASR) - Čínsky internetový obchod JD.com plánuje expanziu na európsky trh. Stratégiu na zrealizovanie expanzie chce mať k dispozícii do konca tohto roka. Povedal to v rozhovore pre nemecký denník Handelsblatt výkonný riaditeľ spoločnosti Richard Liu.JD.com je druhý najväčší internetový obchod v Číne a ako informoval Liu,. Rád by začal s predajom výrobkov na európskom trhu.JD.com v poslednom období vo veľkom investuje do logistiky s cieľom rozšíriť svoje aktivity mimo Číny a Juhovýchodnej Ázie a vybudovať si pozíciu v Spojených štátoch a Európe. Liu podľa informácií Handelsblattu uvažuje aj o akvizíciách s cieľom presadiť sa na európskom trhu.dodal Liu.