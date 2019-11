Čínsky konglomerát Jingye rokuje o kúpe British Steel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking/Londýn 11. novembra (TASR) – Čínsky priemyselný konglomerát Jingye v pondelok oznámil, že rokuje o kúpe spoločnosti British Steel. Hodnota kontraktu, ktorý by mohol zachrániť tisíce pracovných miest a zmierniť neistotu v problémových oceliarňach, sa odhaduje na 70 miliónov libier (81,25 milióna eur). Konečná dohoda však ešte nebola uzavretá, aj keď BBC informovala, že obe strany sú už blízko dohody.Hovorkyňa skupiny Jingye Group so sídlom v Che-pej povedala, že si nie je istá hodnotou dohody, a nevie ani, či budú tento týždeň oznámené ďalšie podrobnosti. Gareth Stace, generálny riaditeľ priemyselnej lobistickej skupiny UK Steel tiež uviedol, že dohoda ešte nebola uzavretá, ale podľa vlastných slov by ho prekvapilo, keby k nej nedošlo.British Steel oznámila 22. mája platobnú neschopnosť po tom, ako jej vlastník spoločnosť Greybull Capital, ktorá ju pred tromi rokmi kúpila od Tata Steel za jednu libru, nedokázala zabezpečiť financie na pokračovanie jej činnosti.Turecký vojenský dôchodkový fond OYAK v auguste vyhlásil, že dosiahol predbežnú dohodu o prevzatí British Steel, ale dohoda nebola dotiahnutá do konca. Rozhovory s Ataer Holding, investičnou zložkou tureckého vojenského dôchodkového fondu, sa skončili minulý mesiac a vláda Spojeného kráľovstva opakovane odmietla zachraňovať British Steel z peňazí daňových poplatníkov.Očakáva sa, že Jingye, výrobca ocele a železa s 23.500 zamestnancami, dotiahne dohodu o kúpe British Steel do konca a bude zahŕňať aj prísľub značných investícií, informovali ľudia oboznámení s priebehom rozhovorov. Ale kúpa dôležitých oceliarní v Spojenom kráľovstve čínskou spoločnosťou vyvolá kontroverzie vzhľadom na spory ohľadne dumpingových cien čínskej ocele v Európskej únii. Očakáva sa, že súčasná dohoda bude zahŕňať určitý stupeň štátnej podpory, informovala BBC.(1 EUR = 0,86158 GBP)