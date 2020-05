Čínsky parlament plánuje kontroverzný bezpečnostný zákon pre Hongkong

Ochrana národnej bezpečnosti

Jedna krajina, dva systémy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.5.2020 (Webnoviny.sk) - Čína navrhuje v Hongkongu zaviesť nový bezpečnostný zákon, ktorý by zakázal poburovanie, odtrhnutie sa a vlastizradu. Tento krok pravdepodobne vyvolá silný nesúhlas ako na medzinárodnom poli, tak aj v Hongkongu, kde sa minulý rok konali celé mesiace protivládne protesty.Čínsky Národný ľudový kongres záležitosť predebatuje v piatok, keď sa začne jeho výročné zasadnutie.Hovorca parlamentu Čang Jie-suej uviedol, že cieľom návrhu je vylepšenie právneho systému Hongkongu a "ochrana národnej bezpečnosti".Vláda Hongkongu sa už podobný bezpečnostný zákon pokúšala schváliť v roku 2003, do ulíc však vyšlo protestovať vyše pol milióna obyvateľov, preto od týchto plánov upustila.Hongkong prešiel na základe medzinárodných dohôd v roku 1997 spod britskej správy pod správu Číny.Do roku 2047 má podľa týchto zmlúv fungovať na princípe "jedna krajina, dva systémy", čo by mu malo v tomto časovom rámci zaručovať slobodu v otázkach politického systému a spravovania spoločnosti.Čína však podľa hongkonského prodemokratického tábora túto dohodu porušuje a už teraz vnucuje Hongkongu svoje predstavy o jeho fungovaní.